Cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața marți în accidente rutier în care au fost implicate zeci de vehicule pe ambele sensuri ale unui tronson de autostradă din sud-estul Bulgariei, a declarat un oficial local, citat de agenția de știri BTA, preluată de Reuters.

Bilanțul victimelor crește

Premierul bulgar Rumed Radev a declarat jurnaliștilor din Varna, unde avea o conferință comună cu șefa CE, Ursula von der Leyen, că bilanțul tragicului accident a ajuns la 11 morți și 48 de răniți, relatează 24chasa.

Poliția, pompierii și echipajele de ambulanță s-au deplasat de urgență la fața locului, unde imaginile difuzate de presa locală arătau mașini și camioane îngrămădite pe ambele părți ale drumului, multe dintre ele răsturnate, zdrobite sau ieșite de pe carosabil.

Accidentele au avut loc pe ambele sensuri ale autostrăzii Trakia, care leagă capitala Sofia de orașul Plovdiv și de portul Burgas de la Marea Neagră. Unul la kilometru 289, pe sensul de mers spre Burgas, și celălat la kilometrul 294, pe sensul de mers spre Sofia, relatează 24chasa .

Traficul a fost închis pe ambele sensuri, după accident.

Cauza accidentului a fost vizibilitatea redusă din cauza ceții, a declarat Ministerul de Interne.

Guvernatorul regional din Iambol, Georgi Chalakov, a declarat agenției de știri BTA că cel puțin 10 persoane au murit și că au fost implicate aproximativ 50 de vehicule.

Victime încarcerate și mașini în flăcări

Inspectorul-șef Todor Mishinev, de la Direcția Regională Iambol a Ministerului Afacerilor Interne, a declarat pentru Nova TV că unele persoane erau încă încarcerate în mașinile lor.

„Sunt oameni încarcerați. În acest moment, operațiunile de salvare reprezintă prioritatea absolută. După finalizarea acestora, se vor desfășura procedurile de cercetare la fața locului”, a precizat el în cadrul unei intervenții la Nova TV, conform Novinite .

Salvatorii au fost nevoiți să taie caroseriile metalice pentru a elibera victimele.

Un martor ocular, Todor Penev, a descris pentru Nova TV un peisaj de coșmar, vorbind despre o mașină carbonizată complet și un camion răsturnat în zona verde de pe marginea autostrăzii. Un alt martor a spus că o mașină a luat foc imediat după impact.

Aproximativ 27 de răniți au fost transportați la spitalele regionale, a relatat BTA.

Spitalele din regiune, în stare de alertă maximă

11 răniți au fost internați la spitalul din Iambol, majoritatea în stare gravă, a declarat pentru BTA directorul adjunct al instituției, dr. Valentin Valcev. Șapte dintre aceștia au politraumatisme, iar trei au suferit fracturi ale membrelor, conform Novinite.

Medicul a precizat pentru Nova TV că alte șapte victime au fost transportate la Spitalul de Urgență din Iambol, având traumatisme multiple severe. Trei dintre acestea se află în stare critică, cu pronostic rezervat.

Toate echipele disponibile de reanimare, chirurgie și traumatologie au fost mobilizate. Deoarece spitalul nu dispune de o secție de neurochirurgie, pacienții care vor necesita tratament de specialitate vor fi transferați la alte unități medicale.

Alte opt persoane rănite au fost direcționate către Spitalul de Urgență din Sliven. Reprezentanții spitalului au anunțat că unitatea este pregătită să primească victimele și că operațiile programate au fost suspendate pentru a elibera echipele medicale și resursele necesare.

La fața locului intervin echipaje medicale de urgență din Iambol, Sliven și Burgas. Ambulanțele au sosit la locul accidentului la intervale de două-trei minute pentru a prelua răniții. De asemenea, un avion militar de transport de tip Spartan a decolat spre Burgas și se află în așteptare pentru a sprijini transportul victimelor către Iambol, a transmis centrul de presă al Ministerului Apărării pentru BTA, relatează hotnews.ro.

Accident/ PRO TV

Accident/ PRO TV