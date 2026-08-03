Irlanda a fost desemnată cea mai pitorească țară din lume într-un clasament realizat pe baza evaluărilor turiștilor internaționali. Peisajele sale spectaculoase, de la stânci amețitoare la coaste sălbatice și văi verzi, au cucerit vizitatorii.

Deși Regatul Unit este cunoscut pentru frumusețea peisajelor sale, vecina sa de peste Marea Irlandei a reușit să ocupe primul loc într-un clasament mondial realizat pe baza evaluărilor turiștilor, scrie Express.

Potrivit unei analize realizate de DiscoverCars.com, Irlanda este cea mai pitorească țară din lume, fiind apreciată de vizitatorii internaționali pentru frumusețea naturală și diversitatea locurilor sale.

Mii de turiști au evaluat cele mai spectaculoase peisaje

Studiul a fost realizat pe baza unui sondaj în care participanții au fost întrebați despre priveliștile descoperite în timpul călătoriilor. Peste 6.000 de turiști internaționali au evaluat destinațiile vizitate pe o scară de la 1 la 10, iar în clasament au fost incluse doar țările care au primit cel puțin 50 de răspunsuri.

„Am vrut să aflăm unde se află cele mai spectaculoase priveliști din lume, potrivit clienților noștri. Una dintre cele mai frumoase părți ale unei vacanțe este să descoperi peisaje și locuri pe care nu le vezi în fiecare zi”, a declarat Aleksandrs Buraks, director de dezvoltare la DiscoverCars.com.

Rezultatul a fost clar: Irlanda a primit cel mai mare punctaj și a fost desemnată țara cu cele mai impresionante peisaje de pe glob, scrie știrileprotv.ro

Locurile care fac Irlanda unică

Insula Irlanda este formată din Republica Irlanda și Irlanda de Nord, aceasta din urmă făcând parte din Regatul Unit. Deși capitala Dublin atrage milioane de turiști anual, adevărata comoară a țării se află în zonele rurale.

În estul Irlandei, vizitatorii pot descoperi valea glaciară Glendalough, din comitatul Wicklow, un loc renumit pentru lacurile sale, munții acoperiți de verdeață și ruinele istorice.

În sud se află Copper Coast, în comitatul Waterford, o regiune de coastă spectaculoasă, iar în vest se întinde celebra rută Wild Atlantic Way, una dintre cele mai frumoase șosele panoramice din lume.

Printre cele mai cunoscute atracții naturale se numără stâncile Moher, devenite faimoase și datorită aparițiilor în numeroase producții cinematografice și de televiziune.

Deși sunt impresionante, acestea nu sunt cele mai înalte faleze ale Irlandei. Recordul este deținut de stâncile Sliabh Liag (Slieve League), din comitatul Donegal, care ating aproape 600 de metri înălțime și se numără printre cele mai înalte faleze maritime din Europa.

Irlanda ascunde peisaje desprinse din altă lume

Printre alte destinații spectaculoase se află Ring of Kerry și Parcul Național Killarney, apreciate pentru combinația dintre peisajele montane și cele de coastă.

Traseele de pe litoralul din West Cork atrag, de asemenea, numeroși turiști străini, datorită satelor pitorești, golfurilor izolate și priveliștilor asupra Oceanului Atlantic.

O altă zonă impresionantă este The Burren, un vast teritoriu de calcar care oferă un peisaj aproape ireal, cu formațiuni geologice unice.

Parcul Național Connemara este o altă atracție importantă, fiind ușor accesibil din apropierea orașului Galway și cunoscut pentru munții săi, lacurile și peisajele sălbatice.

În Irlanda de Nord, turiștii pot vizita locuri precum Giant's Causeway, celebra formațiune de coloane de bazalt, dar și spectaculoasa coastă North Antrim.

Irlanda a depășit Noua Zeelandă și marile destinații europene

Irlanda a obținut un scor de 9,52 din 10 în evaluările turiștilor internaționali, cea mai mare notă acordată în cadrul studiului.

Țara a reușit să depășească destinații cunoscute pentru frumusețea lor naturală, precum Noua Zeelandă, Portugalia, Regatul Unit sau Croația.

Pe locul al doilea s-a clasat Noua Zeelandă, cu un scor de 9,43 din 10. Portugalia și Regatul Unit au ocupat împreună poziția a treia, iar Croația și Grecia s-au clasat pe locul al patrulea.

Topul celor mai pitorești 10 țări din lume este completat de:

· Polonia și Italia – locul cinci;

· Cipru – locul șase;

· Franța – locul șapte;

· Spania – locul opt;

· Statele Unite – locul nouă;

· Mauritius – locul zece.

„Am descoperit mai multe egalități în clasamentul primelor poziții, iar numeroase destinații europene domină lista. Irlanda a ocupat totuși primul loc, ceea ce nu este o surpriză, deoarece Insula de Smarald este plină de frumusețe naturală și peisaje care îi impresionează pe vizitatori”, a mai spus Aleksandrs Buraks.