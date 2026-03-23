Stânga moderată a câștigat cele mai importante trei orașe din Franța, în vreme ce extrema-dreaptă și-a consolidat câștigurile la nivel local, fără să obțină însă o victorie majoră, așa cum ar fi sperat, scriu le Monde și Reuters, transmite hotnews.ro.

Gruparea de extremă dreapta Adunarea Națională (RN) nu a reușit să câștige orașele Marsilia și Toulon, pe care spera să le cucerească la alegerile municipale de duminică din Franța, un eșec care dă speranțe partidelor tradiționale aflate în dificultate, în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor.

Centrul a rezistat în mai multe localități importante ale Franței, stânga moderată reușind să își mențină controlul asupra principalelor trei orașe, Paris, Marsilia și Lyon.

Partidele de dreapta (Les Républicains) și stânga radicală (Franța Nesupusă – LFI) au sărbătorit și ele rezultatele „bune” obținute în unele orașe, în ciuda realității care arată că lucrurile sunt mai nuanțate.

Alegerile municipale au fost urmărite cu atenție în toată Franța, observatorii căutând indicii în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027, pe care, potrivit sondajelor de opinie, RN le-ar putea câștiga.

Din acest punct de vedere, fragmentarea scenei a dat ocazia tuturor forțelor politice să revendice un soi de victorie în urma scrutinului de duminică.

Marele premiu: Paris

Emmanuel Grégoire, candidatul socialist care a condus o coaliție a stângii moderate, a obținut o victorie decisivă în fața Rachidei Dati (Les Républicains, dreapta), cu un scor clar: 50,5% la 41,5%, potrivit rezultatelor citate de Le Monde.

Grégoire, care a câștigat și primul tur, s-a trezit în finala de duminică într-o cursă în trei, împotriva lui Dati, a cărei listă a fuzionat cu cea a candidatului Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance), și a candidatei LFI, Sophia Chikirou, care a ales să rămână în cursă.

Sarah Knafo, candidata principală a partidului Reconquête! (partidul de extremă dreapta fondat de Eric Zemmour), a decis să se retragă după primul tur, deși se calificase în turul al doilea.

Victoria lui Grégoire a fost în cele din urmă în concordanță cu sondajele de opinie și a confirmat reputația capitalei ca oraș predominant de stânga.

Predecesoarea sa, socialista Anne Hidalgo, s-a remarcat prin politici de combatere a traficului auto, care au fost, în general, susținute de alegători.

„Parisul va fi inima rezistenței” împotriva oricărei uniuni între dreapta mainstream și extrema dreaptă, a declarat câștigătorul Grégoire după ce a traversat Parisul pe bicicletă – un semn de apreciere pentru politicile ecologiste ale stângii în capitala Franței.

Un aspect important al victoriei lui Grégoire este că aceasta s-a produs fără ajutorul stângii radicale, care a insistat să rămână în cursă și să împartă voturile.

Marsilia și Lyon rămân la stânga

În al doilea oraș ca mărime, Marsilia, actualul primar de stânga Benoit Payan, a fost reales cu 54,3% din voturi, în fața candidatului RN Franck Allisio, care a obținut doar 40,1%.

Cursa se anunța a fi strânsă. Payan a fost la egalitate cu RN în primul tur și a primit un impuls după ce rivalul său de extremă stânga s-a retras din turul doi pentru a împiedica o victorie a extremei drepte.

Chiar și așa, Payan, care conducea o coaliție a stângii și a societății civile, a refuzat o alianță formală cu LFI.

„Acest oraș, pe care unii îl credeau pierdut, și-a arătat cea mai frumoasă față, a demonstrat că este capabil să reziste”, a declarat Payan, duminică.

La Lyon, primarul în funcție, Grégory Doucet (Partidul Verde), a câștigat de asemenea scrutinul de duminică, învingându-l pe candidatul de centru-dreapta Jean-Michel Aulas, fostul președinte al clubului Olympique Lyonnais, intrat între timp în politică.

Rezultatul a fost unul strâns, 50,7% la 49,3%, iar Aulas a anunțat că îl va contesta.

Spre deosebire de Paris și Marsilia, la Lyon, Doucet a acceptat o fuziune cu candidata LFI, Anaïs Belouassa-Cherifi, a cărei listă obținuse 10,41% din voturi în primul tur.

RN obține rezultate importante, dar eșuează în cursele majore

Eșecul RN de a se impune la Marsilia nu a fost singular, partidul condus de Marine le Pen și Jordan Bardella ratând și alte ținte importante luate în calcul, inclusiv orașul Toulon – unde a pierdut în fața dreptei moderate – și Nîmes, unde a pierdut în fața stângii.

Eric Ciotti, un aliat al partidului de extremă dreapta RN, a câștigat însă primăria din Nisa, învingându-l pe principalul său rival și primarul în funcție Christian Estrosi (candidat al partidului conservator Les Républicains și al partidului de centru-dreapta Horizons).

Partidul anti-imigrație și-a păstrat controlul asupra orașului Perpignan din sudul țării (încă din primul tur) și a câștigat și în orașe mai mici, precum Montargis, Carcassonne sau La Seyne-sur-Mer.

RN și aliații săi au preluat puterea în 310 de noi localități, inclusiv victorii obținute pentru prima dată în 56 de departamente noi, printre care și în vestul Franței.

Partidul are acum 3.019 funcționari municipali aleși în 84 de departamente, față de 827 în 24 de departamente.

Însă eșecul RN de a câștiga alte câteva orașe mai mari, și în special Marsilia, cel mai râvnit trofeu, ar putea indica limitele popularității sale în creștere, scrie Reuters.

Liderii partidului au respins sugestiile potrivit cărora înfrângerea partidului în orașele mai importante ar indica faptul că s-ar fi lovit de un „plafon” în perspectiva alegerilor prezidențiale, afirmând că partidul a câștigat zeci de circumscripții locale în care anterior nu avea nicio prezență.

„Adunarea Națională și candidații săi au realizat în această seară, în cadrul acestor alegeri municipale, cea mai mare realizare din întreaga sa istorie”, a declarat liderul RN, Jordan Bardella.

Problemele alianței stângii

Alegerile au arătat de asemenea limitele stângii radicale – LFI – și situația complicată de la stânga eșichierului politic.

Reacționând la rezultatele de duminică seara, Manuel Bompard, reprezentantul LFI, a subliniat victoria partidului său în primul tur în Saint-Denis, o suburbie din nordul Parisului, precum și victoria de duminică de la Roubaix.

Mulți nu au interpretat însă aceste rezultate ca o victorie.

BBC scrie că una dintre lecțiile scrutinului a fost eșecul alianțelor dintre stânga tradițională și LFI, alegătorii orientându-se spre centru și dreapta în bastioane istorice ale Partidului Socialist (PS), precum Clermont-Ferrand și Brest.

Dimpotrivă, în orașe precum Paris, Marsilia și Lille – unde socialiștii aflați la putere s-au distanțat de extrema stângă – administrațiile stângii moderate au fost realese cu ușurință.

Mulți oficiali și alegători făcuseră apel la boicotarea LFI după ce unul dintre asistenții săi parlamentari a fost acuzat de instigare la uciderea unui student de extremă dreapta în Lyon. Liderul radical al partidului, Jean-Luc Mélenchon, și-a înfuriat și mai mult adversarii, atrăgând acuzații de antisemitism.

Iar stilul său autoritar i-a îndepărtat în mod constant pe partenerii moderați de la stânga.

Dar după primul tur de scrutin de acum o săptămână, mulți candidați socialiști și verzi au decis să treacă cu vederea obiecțiile lor față de partidul LFI, pentru a forma o alianță.

Alianțele dintre stânga moderată și extrema stângă au eșuat însă la Toulouse, Strasbourg, Poitiers, Limoges și Tulle.

Eșecul lui Macron

Alegerile au fost decisive pentru doi grei ai scenei politice care încă păstrează ambiții pentru funcții mai înalte.

Édouard Philippe, care a ocupat funcția de prim-ministru în guvernul președintelui Emmanuel Macron între 2017 și 2020, a fost reales primar al orașului Le Havre, consolidându-și șansele pentru o eventuală candidatură la președinție.

François Bayrou, al cărui mandat de 10 luni în funcția de prim-ministru s-a încheiat brusc anul trecut, a fost însă înlăturat din funcția de primar al orașului Pau, din sud-vestul Franței, o mișcare ce ar putea sugera un final al carierei sale politice.

Un alt pierzător al scrutinului a fost Emmanuel Macron, aflat pe final de mandat, într-o relație deja complicată cu alegătorii.

Președintele francez și-a arătat discret sprijinul pentru Rachida Dati, fosta sa ministră a culturii, și pentru candidatul de centru-dreapta de la Lyon, Jean-Michel Aulas. Amândoi au pierdut.