Ministerul Apărării din Columbia a anunțat că un avion Lockheed Martin Hercules C-130 s-a prăbușit în sudul țării, cu 125 de persoane aflate la bord, informează Reuters, transmite hotnews.ro.

UPDATE 21.20: Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 77 spitalizate în urma prăbușirii aeronavei aviației militare columbiene. Starea a altor 47 de persoane aflate la bord urmează să fie stabilită, a anunțat președintele Gustavo Petro.

Ministrul Pedro Sanchez a spus că accidentul a avut loc în timpul decolării de la Puerto Leguizamo, în regiunea amazoniană de la granița cu Peru, aeronava transportând peste 100 de militari. „Numărul exact al victimelor și cauzele accidentului nu au fost încă stabilite”, a anuțat Sanchez.

Ulterior, generalul columbian Fernando Silva a precizat că la bord se aflau 114 pasageri, la care se adaugă 11 membri ai echipajului.

Generalul a precizat că 48 de răniți au fost salvați de la locul catastrofei, fără să dea detalii despre numărul persoanelor decedate. Ulterior, numărul persoanelor salvate a crescut la 71.

Accidentul a avut loc la circa 3 kilometri de un oraș. Imaginile care au apărut pe rețelele sociale arată o coloană de fum dens care se ridică la locul catastrofei.

Producătorul avionului, Lockheed Martin nu a răspuns deocandată solicitării unor comentarii.

„Sper să nu existe victime în acest groaznic accident care nu ar fi trebuit să aibă loc”, a scris președintele Columbiei, Gustavo Petro, într-o postare pe X, în care a criticat obstacolele birocratice cu care se confruntă planurile sale de a moderniza armata.

„Nu voi mai permite alte întârzieri, sunt la mijloc viețile tinerilor noștri. Dacă oficialii civili sau militari nu sunt la înălțimea acestei sarcini, ei trebuie înlăturați”, a continuare președintele columbian.

Avioanele Hercules C-130 au intrat în serviciu în anii 50, iar Columbia a achiziționat primele aeronave în anii 60. Recent a cumpărat avioane mai vechi, dar modernizate, împreună cu variante mai noi, trimise de către SUA.

La sfârșitul lunii februarie, un alt Hercules C-130 aparținând aviației militare a Boliviei s-a prăbușit în orașul El Alton, evitând cu puțin un bloc de locuințe.

Peste 20 de persoane au murit și alte 30 au fost rănite, iar bancnotele din avion s-au împrăștiat în oraș, ceea ce a dus la ciocniri între locuitori și forțele de securitate.