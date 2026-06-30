Cercetătorii NASA estimează că aproximativ 58.870 de clădiri au fost avariate sau distruse de cele două cutremure care au lovit centrul şi nordul Venezuelei, conform unui raport bazat pe date radar obţinute prin satelit, potrivit CNN.

Raportul a evaluat impactul cutremurelor folosind datele radar de la satelitul Sentinel-1, operat de Agenţia Spaţială Europeană.

Conform comunicatului, aceasta este o „evaluare rapidă şi preliminară” realizată de cercetătorii Corey Scher şi Jamon Van Den Hoek de la Universitatea din Oregon; ea reflectă „schimbări bruşte ale suprafeţei, compatibile cu prezenţa unor avarii”, însă datele nu au fost validate pe teren şi ar trebui considerate doar ca un indicator.

Conform ultimului raport oficial al guvernului venezuelean — prezentat luni de preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodríguez — 855 de clădiri au suferit daune începând de miercuri, dintre care 189 s-au prăbuşit.

Bilanțul victimelor crește, iar căutările continuă

Bilanțul celor care au murit în cutremurele din Venezuela a ajuns la aproape 1.500 de persoane. Oamenii continuă căutările contracronometru, în speranța că îi vor găsi încă în viață, sub mormanele de dărâmături, pe cei dați dispăruți.

Citeste si : Șanse tot mai mici de a scoate pe cineva în viață de sub dărâmături, la Venezuela. Bilanțul celor două cutremure se ridică la peste 1.400 de morți și 50 de mii dispăruți - VIDEO

În weekend, 33 de supraviețuitori au fost scoși dintre ruine.

46.000 de persoane sunt în continuare date dispărute, după cele două cutremure uriașe care au lovit Venezuela. Dar momentele în care supraviețuitorii sunt scoși de sub mormanele imense de moloz le mai dau o fărâmă de speranță, transmite știrileprotv.ro.