În Nepal, speranțele să fie găsiți supraviețuitori după inundațiile catastrofale din urmă cu o săptămână sunt tot mai mici. Continuă însă căutările în tunelurile unor hidrocentrale, unde sute de muncitori lucrau la momentul dezastrului. Ieri ar fi fost scoși în viață, potrivit autorităților nepaleze, aproape 280 de oameni. Dar alți 600 sunt blocați în subteran. Între timp, bilanțul victimelor dezastrului de la granița dintre Nepal și Tibet a trecut de o mie de morți. Alte peste 4400 de persoane sunt date dispărute. 590 sunt cetățeni străini. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

În localitatea nepaleză Trishuli, de pe malul râului cu același nume, puține clădiri mai stau în picioare.

John SPARKS, CORESPONDENT SKY NEWS: „În mod cert, acesta este unul din epicentrele acestui dezastru. Nu cred că termenul de inundații rapide face dreptate acestui fenomen. Putem spune că un tsunami terestru a devastat acest loc. Aici nu a mai rămas mare lucru. Doar noroi.”

Uscat de soare, noroiul se transformă într-un fel de nisip mișcător, prin care supraviețuitorii și salvatorii se mișcă nesigur.

„Eu am supraviețuit, dar bunica mea, unchii și mătușile mele au fost luați de ape. Zece rude mi-au pierit în aceste inundații. Acum, râul trece pe unde era locuința mea.”

Acesta este orașul Syabru Besi. Până săptămâna trecută era un târg animat și plin de viață. Acum, din zona comercială a localității nu a rămas nimic.

Anderson COOPER, CORESPONDENT CNN: „Acolo unde vedeți acum un câmp de moloz existau case și afaceri care se întindeau până la râu. Întreaga zonă a fost pur și simplu ștearsă de pe fața pământului. Locul era o destinație populară pentru pelerinii hinduși și budiști, dar și pentru turiștii și alpiniștii din întreaga lume, care își începeau de aici călătoriile.”

Echipe de intervenție din China și India participă la operațiunile complexe de căutare a sutelor de muncitori despre care se crede că au rămas blocați în tunelurile unor proiecte hidroenergetice din regiune. Sunt folosite explozii controlate și excavatoare pentru a îndepărta bolovanii cât casa și noroiul care blochează intrările. Premierul nepalez anunța ieri că aproape 280 de oameni au fost salvați din aceste tuneluri.

Rudele se agață de speranță cu ultimele forțe și nu se dezlipesc de panourile pe care stau lipite pozele celor dispăruți. Unele familii au început să-și incinereze morții, conform tradiției hinduse.

Dar rămân sute de cadavre neidentificate, întrucât valurile de noroi au purtat trupurile fără viață la distanțe mari în aval. Fără loc în morgi, autoritățile au început să îngroape rămășițele în morminte temporare.

Anil THAPA, INSPECTOR LA POLIȚIA DIN CHITWAN: „Prelevăm probe ADN și de la rudele lor, precum și de la rudele persoanelor decedate, în special de la rudele de gradul întâi. Este vorba despre rude precum tatăl, mama, fiica sau fiul. Apoi, dacă probele ADN corespund, putem identifica și deshuma trupurile neînsuflețite din pământ.”

Viiturile devastatoare de săptămâna trecută au fost declanșate de prăbușirea unei porțiuni de ghețar, în zona înaltă a Himalayei.