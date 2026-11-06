Victoria categorică a democraţilor în alegerile pentru Congresul SUA ar putea schimba politica comercială, priorităţile bugetare şi reglementările privind inteligenţa artificială, însă impactul asupra economiei americane ar urma să fie limitat.

Inflaţia ridicată, deficitul bugetar şi dependenţa creşterii economice de investiţiile în AI vor continua să reprezinte riscuri importante, relatează CNBC, potrivit News.ro.

Mark Zandi, economist-şef la Moody’s Analytics, avertizează că economia americană se află într-o situaţie fragilă, în pofida indicatorilor economici încă solizi.

„Economia se află într-o poziţie foarte fragilă şi nu cred că ar fi nevoie de prea mult pentru a o destabiliza, iar riscul unei recesiuni să crească semnificativ”, a declarat Zandi.

Deşi democraţii au câştigat controlul asupra Camerei Reprezentanţilor şi Senatului, preşedintele Donald Trump îşi păstrează atribuţiile executive, inclusiv în domeniul tarifelor vamale, imigraţiei şi politicii externe. Economiştii consideră că aceste măsuri vor continua să influenţeze inflaţia şi creşterea economică, indiferent de noua majoritate parlamentară.

Datele economice evidenţiază un contrast puternic între creştere şi nivelul de trai. PIB-ul SUA a avansat cu 3,4% în ritm anualizat în trimestrul al treilea, consumul populaţiei a crescut cu 3,8%, iar şomajul se situează la 4,2%. În schimb, inflaţia a ajuns la 3,7% în septembrie, faţă de 2,3% în aprilie 2025, iar salariile reale au scăzut cu 0,7% într-un an, pe fondul tarifelor comerciale şi al scumpirii energiei provocate de războiul din Iran.

Politica tarifară ar putea deveni unul dintre principalele domenii de negociere între administraţia Trump şi noul Congres. Gary Cohn, fost director al Consiliului Economic Naţional, consideră că există posibilitatea unui compromis care să menţină protecţia industriei americane, dar să reducă tensiunile comerciale cu parteneri precum Canada şi Mexic.

Democraţii ar putea încerca, de asemenea, să anuleze reducerile de cheltuieli pentru programul de asistenţă alimentară SNAP şi pentru Medicaid, aprobate anterior de republicani. Potrivit Goldman Sachs, negocierile privind plafonul datoriei publice ar putea fi folosite pentru obţinerea unor concesii referitoare la tarife, războiul din Iran şi finanţarea serviciilor medicale.

Spaţiul de manevră bugetar rămâne însă restrâns. Datoria publică americană a ajuns la 40.500 de miliarde de dolari, cu peste 4.000 de miliarde mai mult decât la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Deficitul bugetar anual se apropie de 2.000 de miliarde de dolari, echivalentul a 6,1% din PIB, iar dobânzile nete aferente datoriei au depăşit 1.000 de miliarde de dolari în anul fiscal 2026.

Un alt factor de incertitudine îl reprezintă investiţiile în inteligenţa artificială, care susţin o parte importantă a creşterii economice şi a pieţei bursiere. Opoziţia faţă de construirea centrelor de date, manifestată inclusiv în campania electorală, ar putea încetini dezvoltarea infrastructurii AI.

Cu toate acestea, economiştii de pe Wall Street anticipează continuarea expansiunii economice. Joseph Brusuelas, economist-şef la RSM, estimează o creştere de aproximativ 2,5% şi atribuie o probabilitate de numai 15% unei recesiuni în următoarele 12 luni, apreciind că rezultatul alegerilor nu modifică această evaluare, scrie știrileprotv.ro