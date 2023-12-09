Tribunalul pentru Minori din Paris a pronuntat vineri pedepse cuprinse intre 14 luni de inchisoare cu suspendare si sase luni de inchisoare sub supraveghere electronica la domiciliu in cazul celor sase adolescenti inculpati pentru implicarea lor in uciderea brutala a profesorului Samuel Paty, decapitat in octombrie 2020 de un jihadist, o crima care a socat Franta, transmit Reuters, dpa, EFE si AFP.

Profesorul le aratase elevilor caricaturi cu profetul Mohamed in timpul unei ore despre libertatea de exprimare, infuriind mai multi parinti musulmani.

Printre elevii judecati s-a aflat si o fata care le-a spus parintilor ca Paty le-ar fi cerut elevilor musulmani sa iasa din clasa inainte de a prezenta caricaturile. Tribunalul pentru Minori a gasit-o vinovata de marturie mincinoasa si calomnie, dupa ce s-a dovedit ca adolescenta nici macar nu se afla in clasa la acea ora. Fata a primit 18 luni de inchisoare cu suspendare si masuri de probatiune timp de doi ani.

Ceilalti adolescenti au fost gasiti vinovati de participare la o conspiratie criminala premeditata si de complicitate la pregatirea atacului.

Paty, care avea 47 de ani in 2020, a fost ucis in fata scolii sale dintr-o suburbie a Parisului de un tanar rus de origine cecena, in varsta de 18 ani, care a fost impuscat de politie la scurt timp dupa atac.

Tribunalul i-a gasit vinovati pe adolescenti pentru faptul de a i-ar fi aratat asasinului pe Paty.

Cea mai grea pedeapsa, de doi ani de inchisoare, din care sase luni cu bratara electronica, a fost pronuntata impotriva fostului elev abordat de atacator.

„I-ati comunicat atacatorului descrierea fizica si vestimentara” a profesorului si „traseul” acestuia, „ati stat cateva ore” cu el si ati „favorizat disimularea” lui, i-a spus instanta. „Ati recrutat alti elevi pentru a-l indica pe profesor si ati organizat supravegherea acestuia”, potrivit tribunalului.

Louis Cailliez, avocatul surorii lui Paty, Mickaelle, le-a declarat reporterilor ca clienta sa este „multumita de condamnare”, dar mai putin multumita de pedepse, pe care le considera „prea indulgente”, apreciind ca transmit „un semnal gresit”.

Un alt proces avand legatura cu uciderea lui Paty, in care de aceasta data vor fi judecati adulti, urmeaza sa aiba loc la sfarsitul anului viitor.

