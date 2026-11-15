Kremlinul a confirmat că președinții Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin au convenit să participe la o întâlnire trilaterală pe 19 noiembrie, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care va avea loc la Shenzhen, în sudul Chinei. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timp ce Beijingul nu a confirmat, deocamdată, organizarea reuniunii.

Întrevederea dintre liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei a fost oficializată vineri seară de Casa Albă, după mai multe săptămâni de discuții privind posibilitatea organizării unui asemenea summit.

„S-a ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri trilaterale pe 19 noiembrie”, a declarat sâmbătă Dmitri Peskov, citat de AFP și Agerpres.

Proliferarea nucleară și situația din Orientul Mijlociu, pe agenda discuțiilor

Potrivit reprezentanților administrației americane, unul dintre subiectele principale ale reuniunii ar putea fi reducerea arsenalelor nucleare la nivel mondial. Donald Trump consideră că extinderea acestora reprezintă un pericol major, a declarat Olivia Wales, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Un oficial american a afirmat, de asemenea, că președintele SUA intenționează să discute cu Xi Jinping și Vladimir Putin despre situația din Iran și conflictul din Orientul Mijlociu, izbucnit în februarie, după atacurile israeliano-americane asupra Iranului.

Ucraina nu ar urma să fie un subiect central

În ceea ce privește războiul din Ucraina, oficialul american a precizat că Washingtonul poartă negocieri separate cu Kievul și Moscova, iar Beijingul nu este implicat direct în acest proces. Din acest motiv, subiectul nu ar urma să fie abordat în cadrul reuniunii trilaterale.

Întâlnirea de la Shenzhen ar putea deveni un moment diplomatic important, având în vedere că îi va reuni pe liderii a trei dintre cele mai puternice state ale lumii, toate deținătoare de arme nucleare. Deocamdată, nu este clar dacă discuțiile vor duce la acorduri concrete, transmite Digi24.