Amenințarea reprezentată de atacurile hibride ale Rusiei împotriva Europei și Franței s-a intensificat, a avertizat președintele Macron. Și a ordonat elaborarea unui plan pentru protejarea infrastructurii critice și a obiectivelor din industria de apărare.

La rândul său, premierul polonez Donald Tusk spune că Moscova plănuiește atacuri pe teritoriul NATO. Și le va prezenta drept: "accidentale" pentru a testa modul de răspuns al aliaților. Între timp, rușii au început să voteze, la primele alegeri parlamentare de la începutul războiului din Ucraina.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „Aceste potențiale atacuri ar putea avea un caracter, între ghilimele, "accidental", astfel încât să paralizeze sau cel puțin să slăbească motivația statelor NATO de a aplica prevederile corespunzătoare ale Tratatului Alianței în cazul unei agresiuni împotriva unuia dintre statele membre. Există un risc real ca drone sau alte tipuri de proiectile să pătrundă pe teritoriul uneia sau mai multor țări de pe flancul estic și chiar să provoace distrugeri. Iar narațiunea oficială va fi: "Este vorba despre un accident și nu există niciun motiv ca NATO să ia în considerare un răspuns”.

De cel puțin trei ori, în ultimele zile, avioanele de luptă poloneze au fost ridicate de la sol, după bombardamente aeriene cu drone rusești în Ucraina, dar aproape de granița poloneză.

Weekendul trecut o dronă a lovit locomotiva într-o gară ucraineană, la 2 kilometri de frontieră. Tocmai trecuse, cu câteva minute înainte, un tren în care călătoreau de la Kiev spre Varșovia diplomați europeni și oficiali de rang înalt.

Între timp, rușii au început să voteze la primele alegeri parlamentare de la începutul războiului.

Surprizele sunt excluse. Kremlinul a înăbușit orice semn de dizidență. Și, cel mai probabil, partidul președintelui Putin, Rusia Unită, va domina și noul parlament. Oricum toate cele 10 partide de pe buletinele de vot susțin războiul din Ucraina.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Președintele ne-a îndemnat pe toți să ne exercităm dreptul constituțional și să luăm o decizie responsabilă. Acest lucru va reprezenta răspunsul nostru colectiv pentru cei care încearcă să slăbească Rusia și să ne priveze de dreptul de a ne decide propriul destin”.

Pentru Vladimir Putin, aceasta este miza scrutinului - prezentat ca un referendum pentru continuarea așa numitei operațiuni speciale și pentru legitimarea acțiunilor președintelui.

Au fost organizate alegeri inclusiv în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, unde urnele mobile sunt duse din casă în casă sub supravegherea armatei ruse.

Totuși...

Ivor Beennett, Sky News, Moscova: „Sondaje recente arată că două treimi dintre ruși vor negocieri de pace cu Ucraina și încheierea războiului. Aceasta chiar este o problemă pentru Vladimir Putin, căruia îi place să proclame că întreaga națiune este înregimentată în spatele său și susține așa numita operațiune specială. Din această cauză, aceste alegeri sunt mai atent controlate ca niciodată”.

Iabloko, singurul partid care milita deschis pentru pacea cu Ucraina, a fost interzis. Atrage, însă, în continuare, susținători. 10.000 de ruși s-au înscris în Iabloko, după ce formațiunea politică liberală a fost pusă la Index, scrie știrileprotv.ro.