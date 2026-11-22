Imaginea postată de Donald Trump în care apare cu președintele rus Vladimir Putin, pe care a însoțit-o cu mesajul „prietenul meu”, a fost condamnată inclusiv în rândul unora dintre cei mai apropiați aliați politici europeni ai președintelui american, potrivit The Guardian.

Fotografia publicată de Trump pe rețeua sa Truth Social, în noaptea de sâmbătă spre duminică, îl arată dând mâna cu Putin, în timpul întâlnirii celor doi de la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat săptămâna trecută în Shenzhen, sudul Chinei.

Trump apare aplecat spre liderul rus pentru a discuta cu el, iar Putin zâmbește. Fotografia este însoțită de mesajul: „My friend”.

Trump folosise deja apelativul „prietenul meu” pentru a-l descris pe Vladimir Putin în timpul summitului, unde s-a întâlnit și cu președintele chinez Xi Jinping.

„O greșeală gravă”

Gestul lui Trump a stârnit critici în Regatul Unit din partea unor lideri politici.

Richard Tice, vicepreședintele Reform UK, partidul politic britanic cel apropiat de Trump, a descris reacţia sa drept una de „groază”.

„Este pur și simplu greșit, din toate punctele de vedere. Și este o greșeală gravă. Putin nu ne este prieten. El este, așa cum au spus și alții, un dictator criminal. Iar în privința acestui lucru, nimeni nu are nicio îndoială”, a spus Richard Tice, la televiziunea britanică Sky News.

Întrebat dacă Nigel Farage, liderul Reform UK și un apropiat al lui Trump, va discuta cu președintele american despre această postare, Tice a răspuns:

„Ei bine, au existat situații în care s-a putut cădea de acord cu Trump, dar și situații în care opiniile au fost divergente”, a declarat Richard Tice.

„Au fost mai multe ocazii recent în care, în mod clar, nu am fost de acord cu el și am spus acest lucru foarte explicit. Și, într-un fel, aceasta este natura prieteniilor de lungă durată. Uneori ești de acord, alteori nu. Cred că dezacordurile sunt tot mai numeroase”, a completat Tice.

Și conservatorii se distanțează de Trump

Criticile au venit și din partea Partidului Conservator, condus de Kemi Badenoch.

Întrebat despre postarea „prietenul meu”, Alex Burghart, adjunctul lui Badenoch, a declarat că este „foarte trist” şi a avertizat că Statele Unite riscă să nu mai fie percepute drept un apărător al libertăţii.

„Sunt trist și deprimat, deoarece lumea în care am crescut era una în care Statele Unite erau un apărător al libertății. Mă îngrijorează faptul că am putea trece într-o lume în care acest lucru nu mai este valabil”, a spus Alex Burghart, la Sky News.

Atât Reform UK, cât și Partidul Conservator au salutat realegerea lui Donald Trump în 2024. În ultima perioadă, însă, ambele formațiuni au încercat să se distanțeze de președintele american, pe fondul unor semne de întrebare privind temperamentul și discernământul acestuia.

Ministru britanic, despre Putin: „Un măcelar”

Din partea guvernului britanic, Hamish Falconer, ministru în cadrul Ministerului britanic de Externe, l-a descris pe Vladimir Putin drept „un măcelar”, iar premierul britanic Andy Burnham va face cunoscute pozițiile Regatului Unit.

„Prim-ministrul discută cu președintele în mod regulat și, fără nicio reținere, îi transmite cât de puternice sunt sentimentele întregului Regat Unit față de invazia Rusiei în Ucraina”, a spus Falconer.

Ce au spus alți lideri din Europa

Reacții ale liderilor europeni au venit și când trilaterala de la Shenzhen Trump – Putin – Xi era încă în desfășurare, înainte ca Trump să insiste cu fotografia.

O mare parte a criticilor la adresa afirmației lui Trump cu „prietenul Putin” a venit din Polonia – din punct de vedere istoric, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului în Europa –, dar ai cărei oficiali au devenit tot mai circumspecți față de relațiile lui Trump cu Rusia, notează NBC News.

„Doamne, ferește-ne de așa prieteni”, a scris pe 19 noiembrie premierul polonez Donald Tusk, într-o postare pe X.

În aceeași zi, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a spus că „imaginea creată de apropierea de Putin și de numirea acestuia drept prieten ne provoacă o oarecare îngrijorare”.

El a declarat, într-o conferință de presă, că acest lucru ridică întrebarea pe cine consideră Trump un prieten mai apropiat – pe Putin sau Polonia – și „dacă s-ar ajunge la un moment critic, pe care dintre acești prieteni l-ar alege?”.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că este „cu totul de neînțeles” ca Trump să se întâlnească cu Putin, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz s-a numărat printre cei care au avertizat ca această întâlnire să nu devină o reluare a Conferinței de la Ialta din 1945, scrie hotnews.ro