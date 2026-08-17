Cel puțin 12 oameni au murit și 10 au fost răniți, după ce un autocar înmatriculat în Polonia s-a răsturnat pe un drum din Ungaria. Pasagerii polonezi se întorceau dintr-un pelerinaj la un sanctuar dedicat Sfintei Maria, în Bosnia și Herțegovina. Varșovia a trimis o ambulanță aeriană la Budapesta pentru a-i transfera în Polonia pe răniții care puteau fi transportați.

Accidentul s-a produs pe autostrada M3, în estul țării, la aproximativ 140 de kilometri de Budapesta. Oamenii se întorceau acasă după un pelerinaj.

Accidentul a avut loc noaptea târziu. Vehiculul, în care se aflau 57 de pasageri, a ieșit de pe carosabil și a ajuns într-un șanț, după ce șoferul ar fi ațipit la volan, bănuiesc autoritățile. Bărbatul a supraviețuit și a fost arestat.

Imaginile de la locul accidentului arată autocarul grav avariat, răsturnat pe o parte, în șanț, cu geamurile sparte și bagajele pasagerilor împrăștiate. Serviciul Național de Ambulanță a trimis în ajutor 14 echipaje. Pe lângă cei decedați, o persoană a fost tratată pentru răni care îi puneau viața în pericol, nouă pentru răni grave, iar alte 37 pentru răni ușoare, scrie stirileprotv.ro.

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