Cel mai apreciat târg de Crăciun din Europa se află la circa 700 de kilometri distanță de Chișinău. Pentru al doilea an la rând, târgul din Craiova a primit titlul de European Best Destination, în urma voturilor turiștilor de pe continent. Victoria a fost sărbătorită cu un spectacol de artificii.

Craiova a obținut aproape 543 de mii de voturi, mai multe decât următoarele două destinații din clasament, Riga și Sofia, la un loc.

„-Merită locul unu pe planetă, nu pe Europa, locul unu pe planetă. E orașul meu și aici sunt crescut. Am 45 de ani de Craiova și doresc să fie nr. 1, nu pe Europa, pe planetă.

Târgul acum începem să-l vedem. Mi se pare foarte frumos.

-Mă așteptam să fie frumoas și anul acesta.”

Turiști din toate colțurile Europei au venit să vadă târgul din România.

„-Este minunat, luminile, totul. Și anul viitor vom reveni.

-E foarte bine. E foarte frumos aici.”

Craiova a concurat pentru titlul „European Best Destination” cu Lisabona, Dresda, Madrid și Bruxelles. Dintre voturile oferite pentru târgul din Craiova, cele mai multe – aproape 14% – au venit din Marea Britanie, Statele Unite au oferit aproape 13%, iar România – 8,6%. Competiția a fost organizată de European Best Destination, principalul site de turism de pe continent și partener oficial pentru turism al Comisiei Europene.