Belarus a redus livrările de benzină și motorină, efectuate pe calea ferată, către Rusia în luna septembrie, în perspectiva unor lucrări de întreținere programate la una dintre rafinăriile sale.

Cu toate acestea, livrările de combustibil s-au menținut peste mediile lunare înregistrate de la începutul anului, potrivit a două surse din industrie și calculelor agenției internaționale de presă Reuters.

Belarus furnizează combustibil către Rusia din cele două rafinării ale sale, care prelucrează țiței rusesc și au o capacitate combinată de 24 de milioane de tone metrice pe an, respectiv 480.000 de barili pe zi.

Conform datelor furnizate de sursele Reuters, transporturile feroviare de benzină din Belarus către Rusia au scăzut în septembrie cu aproape 13% față de luna precedentă, ajungând la aproximativ 170.000 de tone, în timp ce transporturile de motorină au scăzut cu 29%, până la 105.000 de tone.

Livrările de combustibil pentru avioane din Belarus către Rusia au totalizat aproximativ 25.000 de tone luna trecută, în creștere față de cele 9.600 de tone din august.

În ansamblu, livrările de benzină pe cale ferată din Belarus către Rusia în primele nouă luni ale anului au crescut de 12 ori față de aceeași perioadă a anului 2025, ajungând la peste 1 milion de tone, în timp ce livrările de motorină au crescut de cinci ori, ajungând la 675.000 de tone.

În ultimele luni, Rusia s-a confruntat cu penurii serioase de combustibil în mai multe regiuni, în urma atacurilor cu drone ucrainene asupra unor rafinării cheie, și a introdus o serie de măsuri pentru a susține piața internă a combustibililor. Acestea includ importurile feroviare de carburanți din Belarus și Kazahstan, o interdicție privind exportul de combustibil, precum și importurile pe cale maritimă din India, Turcia și Maroc, transmite Hotnews.