Ulrich Siegmund, liderul formațiunii Alternativa pentru Germania (AfD) din Saxonia-Anhalt, se află în centrul atenției înaintea alegerilor regionale din 6 septembrie. Politicianul în vârstă de 35 de ani ar putea deveni primul reprezentant al AfD care ajunge să conducă un land german, într-un moment în care partidul de extremă dreapta este creditat cu peste 40% din intențiile de vot.

Siegmund este descris drept un politician sociabil, cu abilități bune de comunicare și capabil să atragă inclusiv alegători care nu se identifică în mod tradițional cu extrema dreaptă.

În spatele acestei imagini se află însă un discurs dur în privința migrației, o poziție favorabilă Rusiei și un program politic considerat printre cele mai radicale ale filialelor regionale ale AfD.

Revista germană „Der Spiegel” l-a prezentat recent pe copertă drept „cel mai periculos om din Germania”, o formulare care a generat controverse, dar care i-a adus politicianului și mai multă vizibilitate.

AfD, la 42% în sondaje

Potrivit sondajelor citate în material, AfD ar putea obține aproximativ 42% din voturi în Saxonia-Anhalt, situându-se detașat pe primul loc.

O eventuală victorie ar putea deschide calea pentru ca Siegmund să devină primul politician AfD care conduce un land german. Politologul Erik Vollmann de la Universitatea Tehnică din Dresda consideră însă că liderul AfD din Turingia, Björn Höcke, rămâne o figură mai influentă în interiorul partidului, transmite hotnews.ro.

Poziții dure privind migrația și Rusia

Programul AfD din Saxonia-Anhalt include măsuri radicale privind imigrația. Formațiunea propune accelerarea expulzărilor, inclusiv „din primul minut”, precum și obligarea solicitanților de azil să presteze muncă în folosul comunității.

Siegmund a cerut, de asemenea, ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și susține apropierea de Moscova. Politicianul dorește inclusiv reintroducerea cursurilor de limba rusă în școli și revenirea unor programe de schimb pentru elevii ruși.

În ceea ce privește refugiații ucraineni, acesta susține că aceștia ar trebui considerați migranți ilegali, nu refugiați de război.

Program controversat în educație și energie

AfD propune ca școlile din land să promoveze familia tradițională și „iubirea față de popor și patrie”. Formațiunea vrea, de asemenea, modificări privind integrarea copiilor cu dizabilități și a copiilor refugiaților în clasele obișnuite.

Pe partea energetică, partidul se opune extinderii energiei eoliene și dorește limitarea instalării unor noi panouri solare, în pofida ponderii importante pe care sursele regenerabile o au deja în producția de electricitate a landului.

Siegmund exploatează nemulțumirea din Germania de Est

Strategia electorală a lui Siegmund se bazează puternic pe sentimentul de identitate și nemulțumire al locuitorilor din fostul teritoriu al Germaniei de Est.

La mitingurile sale apar Trabanturi, scutere Simson și alte simboluri asociate fostei RDG. Politicianul încearcă să transforme nostalgia și frustrările economice ale regiunii într-un mesaj electoral favorabil AfD.

Dacă partidul va reuși să transforme avantajul din sondaje într-o victorie pe 6 septembrie, Saxonia-Anhalt ar putea deveni primul land german condus de AfD.