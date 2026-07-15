Vorbim acum despre cea mai scumpă fosilă din lume: un schelet de tiranozaur aproape complet a fost cumpărat la licitație cu 50,1 milioane de dolari.

Fosila, numită... „Gus”, este una dintre cele mai mari și mai bine conservate descoperite vreodată. Are aproape 12 metri lungime și peste 60 la sută din oasele originale, inclusiv craniul, excepțional păstrat.

Licitația - organizată la New York - a durat zece minute și a atras șapte ofertanți care s-au bătut să ia acasă uriașul exponat. „Gus" a fost descoperit în 2021, într-o fermă din statul Dakota de Sud. Numele i-a fost dat după cel al proprietarul terenului unde au fost găsite rămășițele.