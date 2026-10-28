Bilanțul coliziunii dintre două trenuri de mare viteză din Spania a ajuns la 64 de morți, potrivit unor surse din administrația regională Castilla-La Mancha, citate de presa spaniolă și de Reuters. Numărul victimelor ar putea crește. Printre principalele ipoteze privind cauzele accidentului se numără o posibilă eroare umană, produsă în urma unei defecțiuni a sistemului de siguranță, dar și un incident tehnic care ar fi impus restricții de viteză. Deocamdată, nicio versiune nu a fost confirmată oficial.

Accidentul s-a produs pe linia feroviară de mare viteză Madrid-Sevilla, între localitățile Mora și Urda, în apropierea kilometrului 118. Potrivit informațiilor preliminare, un tren de mare viteză AVE a lovit din spate un tren Iryo, iar în urma impactului două vagoane au deraiat.

Bilanțul a ajuns la 64 de morți, potrivit surselor din administrația regională Castilla-La Mancha, citate de RTVE, El País și Reuters. Autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile și verificările continuă.

Accidentul devine astfel mai grav decât cel produs la Adamuz, în ianuarie, și se numără printre cele mai tragice dezastre feroviare din Spania din anii 1970 până în prezent.

Eroarea umană, una dintre principalele ipoteze

Surse guvernamentale citate de publicația El Confidencial susțin că accidentul ar fi putut fi provocat de o eroare umană, în urma unei defecțiuni a sistemului de siguranță feroviară.

Ancheta urmează să stabilească dacă, după apariția problemei tehnice, au fost respectate toate procedurile necesare pentru continuarea circulației. Printre aspectele care trebuie clarificate se numără instrucțiunile transmise mecanicilor, autorizațiile emise de centrul de control și eventualele erori în gestionarea traficului.

Deocamdată, sursele guvernamentale nu au indicat o persoană responsabilă pentru eventuala eroare umană, iar circumstanțele exacte ale accidentului sunt în continuare investigate.

O defecțiune tehnică ar fi impus restricții de viteză

În paralel, angajați din domeniul feroviar susțin că înainte de coliziune ar fi fost semnalată o anomalie tehnică ce necesita modificarea procedurilor obișnuite de circulație, inclusiv aplicarea unor restricții de viteză.

Potrivit unei surse cu experiență în gestionarea transportului feroviar de mare viteză, problema ar fi vizat sistemul care transmite mecanicilor informații despre starea căii ferate.

Această ipoteză ar putea explica de ce trenul Iryo era oprit sau circula cu viteză redusă în momentul în care a fost lovit de trenul AVE. Informația nu a fost însă confirmată oficial.

Sistemul de siguranță și autorizațiile de circulație, în centrul anchetei

Un alt element important este modul în care a funcționat sistemul de semnalizare și protecție a trenurilor. Linia Madrid-Sevilla dispune de echipamente care transmit informații privind circulația și viteza permisă și care pot declanșa frânarea automată în anumite situații de risc.

În cazul unei defecțiuni, există proceduri alternative pentru continuarea circulației în condiții de siguranță. Anchetatorii vor trebui să stabilească dacă acestea au fost aplicate corect și dacă trenurile au circulat în baza unor autorizații corespunzătoare.

Printre scenariile discutate de angajații din domeniul feroviar se numără posibilitatea ca trenul AVE să fi trecut de un semnal care indica oprirea sau să fi primit o autorizație incorectă pentru continuarea drumului. Niciuna dintre aceste ipoteze nu a fost confirmată oficial.

Datele de la bord și comunicațiile, esențiale pentru stabilirea cauzei

Pentru a reconstitui ultimele momente înainte de impact, anchetatorii vor analiza înregistrările centrului de control, comunicațiile dintre dispeceri și mecanici, precum și datele înregistrate de echipamentele celor două trenuri.

Investigația trebuie să stabilească viteza cu care circula trenul AVE, dacă trenul Iryo era oprit sau se deplasa cu viteză redusă și ce indicații au primit mecanicii înainte de coliziune.

Totodată, va trebui verificat dacă existau restricții de viteză, dacă au fost respectate semnalele și dacă sistemele de siguranță au funcționat conform procedurilor.

Până la clarificarea acestor aspecte, atât ipoteza erorii umane, cât și cea a unei defecțiuni tehnice rămân scenarii de investigat, fără o cauză stabilită oficial, transmite Hotnews.