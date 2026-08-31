O viitură ca un puhoi de noroi, pietre și tot felul de resturi s-a năpustit prin Marele Canion, pe râul Colorado.

Cel puțin o persoană a murit iar 15 sunt de negăsit, după ce zeci de oamani au fost evacuați cu elicopterele.

Erau prognozate noi furtuni și ploi abundente, autoritățile au avertizat asupra riscului producerii unor noi viituri rapide sau avalanșe de pietre.

Marele Canion este unul dintre cele mai populare parcuri naționale din Statele Unite fiind vizitat de aproximativ cinci milioane de oameni în fiecare an. Viitura s-a produs pe cel mai frecventat traseu de drumeții din rezervație.