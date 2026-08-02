Violențele din Fâșia Gaza continuă, în ciuda anunțării unui acord care ar urma să pună capăt confruntărilor dintre Israel și Hamas. Cel puțin opt persoane au fost ucise în urma unor atacuri israeliene desfășurate în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit Apărării Civile palestiniene.

Noile bombardamente au avut loc la doar câteva ore după ce a fost anunțată o înțelegere privind dezarmarea Hamas și retragerea treptată a armatei israeliene din teritoriul palestinian.

Atacurile au continuat după anunțul acordului

Potrivit informațiilor făcute publice de „Consiliul pentru Pace” al președintelui Statelor Unite, acordul prevede încetarea operațiunilor militare de ambele părți, retragerea graduală a forțelor israeliene din zonele pe care le controlează în Fâșia Gaza și dezmembrarea grupărilor armate, inclusiv Hamas.

Mișcarea islamistă Hamas a confirmat existența acordului, însă autoritățile israeliene nu au oferit, până în prezent, o confirmare oficială.

În acest context, armata israeliană a continuat operațiunile militare, iar atacurile din timpul nopții au vizat mai multe clădiri rezidențiale.

Locuințe lovite în Deir al-Balah, Gaza și Khan Younis

Potrivit Apărării Civile palestiniene, un elicopter militar israelian a lovit un apartament situat în sudul orașului Deir al-Balah, unde un bărbat și o femeie au fost uciși, iar mai multe persoane au fost rănite.

O altă persoană și-a pierdut viața după ce forțele israeliene au deschis focul în Orașul Vechi din Gaza.

În sudul enclavei, la Khan Younis, un atac asupra unui apartament aparținând familiei Al-Hams s-a soldat cu moartea a trei persoane, printre care și un copil.

Un depozit medical al Spitalului Al-Aqsa, grav avariat

Cu doar câteva ore înainte, alte opt persoane au fost ucise în atacuri israeliene desfășurate sâmbătă. Printre țintele lovite s-a numărat și un depozit de aprovizionare medicală al Spitalului Al-Aqsa.

Ministerul Sănătății din Gaza susține că două dintre cele patru depozite de medicamente ale complexului au fost distruse complet, iar celelalte două au fost grav avariate, împreună cu o clinică mobilă din apropiere.

Armata israeliană a afirmat că a vizat o clădire folosită de membri Hamas pentru depozitarea armamentului și a precizat că populația civilă a fost avertizată înainte de atac.

Armistițiul rămâne fragil

Hamas acuză Israelul că încalcă armistițiul și solicită mediatorilor internaționali să exercite presiuni pentru încetarea atacurilor. La rândul său, armata israeliană afirmă că trupele sale rămân desfășurate în anumite zone din Fâșia Gaza în conformitate cu prevederile acordului aflat în discuție.

Cele două părți continuă să se acuze reciproc de încălcarea armistițiului aflat în vigoare din octombrie anul trecut, în timp ce confruntările și bombardamentele continuă aproape zilnic.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, cel puțin 1.222 de palestinieni au fost uciși în enclavă din octombrie până în prezent, cifre considerate plauzibile de Organizația Națiunilor Unite. De cealaltă parte, armata israeliană anunță că și-a pierdut cinci militari și un contractor civil în aceeași perioadă. Restricțiile de acces în Fâșia Gaza și limitările impuse presei independente fac imposibilă verificarea independentă a bilanțului victimelor.