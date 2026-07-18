Cel puțin opt palestinieni au fost uciși și aproximativ 20 au fost răniți vineri, după un atac aerian israelian care a lovit participanții la o ceremonie funerară în tabăra de refugiați Nuseirat, din centrul Fâșiei Gaza, potrivit autorităților sanitare din enclavă, citate de Reuters.

Persoana pentru care era organizată înmormântarea fusese ucisă în aceeași zi într-un alt atac israelian asupra aceleiași zone. În urma bombardamentului asupra cortegiului funerar, mai mulți civili care veniseră să își ia rămas-bun au fost răniți sau și-au pierdut viața.

Hamas acuză Israelul de „masacru”, armata israeliană afirmă că a vizat o celulă militantă

Gruparea Hamas a condamnat atacul, calificându-l drept „un masacru brutal” și a cerut comunității internaționale, mediatorilor și Organizației Națiunilor Unite să intervină pentru oprirea operațiunilor militare israeliene în Gaza.

De cealaltă parte, armata israeliană a declarat că lovitura a vizat o celulă a grupării Jihadul Islamic, care operează în Fâșia Gaza alături de Hamas. Reprezentanții armatei israeliene au precizat că sunt la curent cu informațiile privind existența unor victime civile și că incidentul este analizat.

Bilanțul victimelor continuă să crească

Potrivit medicilor din Gaza, alte atacuri aeriene israeliene desfășurate vineri în mai multe zone ale enclavei au provocat moartea a cel puțin încă trei persoane, ceea ce ridică bilanțul zilei la cel puțin 12 victime.

În același timp, locuitorii din estul orașului Deir al-Balah au relatat că drone israeliene ar fi transmis mesaje audio prin care populația era avertizată să părăsească zona. Mai multe familii au fugit din locuințe de teama unor noi atacuri.

Autoritățile sanitare din Gaza susțin că, de la intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și Hamas în luna octombrie, peste 1.100 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în urma atacurilor israeliene. Israelul afirmă însă că operațiunile sale sunt îndreptate împotriva combatanților și infrastructurii militare ale grupărilor armate.

Tensiunile au crescut după armistițiu

Potrivit organizației de monitorizare a conflictelor ACLED, numărul loviturilor aeriene israeliene asupra Hamas și a altor grupări militante a crescut în luna iunie, atingând cel mai ridicat nivel lunar de la începutul armistițiului.

Conflictul a început la 7 octombrie 2023, după atacul Hamas asupra sudului Israelului, soldat cu aproximativ 1.200 de morți și circa 250 de persoane luate ostatice, potrivit autorităților israeliene.

Ofensiva militară israeliană declanșată ulterior în Fâșia Gaza a provocat moartea a peste 73.000 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare din enclavă, transmite digi24.ro.