Şase persoane au fost ucise marţi în atacuri aeriene saudite în oraşul portuar Mokha, în Yemen, potrivit agenţiei de presă Saba, afiliată combatanţilor antiguvernamentali huthi, relatează AFP.

”Şase civili, inclusiv doi copii şi o femeie au fost ucişi, iar alţi opt, inclusiv un copil şi o femeie, au fost răniţi în atacuri aeriene ale coaliţiei conduse de către Arabia Saudită la Mokha”, pottivit Saba.

Huthi, care controlau o mare parte a nordului ţării, inclusiv capitala Sanaa şi oraşul Hodeida (vest), au înaintat către sud în câteva zile şi au cucerit la începutul lui septembrie portul Mokha, situat la Marea Roşie.

Ei au preluat apoi controlul asupra coastei şi insulelor de la Marea Roşie, consolidându-şi controlul asupra Strâmtorii strategice Bab el-Mandeb.

În urma înfrângerii forţelor guvernamentale yemenite, nevoite să s retragă, zeci de mii de persoane s-au refugiat către Aden, un oraş important situat în sud, sediul Guvernului yemenit.

Arabia Saudită, aflată sub presiune, bombardează zilnic zone controlate de către huthi în Yemen, fără să reuşească să-i facă să se retragă, pentru moment.

Sâmbătă, pentru prima oară de la reluarea Războiului Civil din Yemen şi ostilităilor între Riad şi huthi, capitrala saudită a fost ţinta unui atac revendicat de către aceşti combatanţi proiranieni, transmite News.ro.