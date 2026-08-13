Centrala nucleară de la Cernavodă, care în ultimele zile a furnizat în Sistemul Energetic Naţional aproximativ 680 de megawaţi, a fost închisă treptat. Procedurile de deconectare a reactorului 2 au început astăzi, la ora 7:00, iar aproximativ de la 11:00 centrala nu mai furnizează deloc energie în sistem. Încă nu este clar când va fi repusă în funcţiune centrala. Până la acel moment, România se bazează pe importuri.

UPDATE 14:22 România nu mai produce energie nucleară. Centrala de la Cernavodă a fost închisă complet, din cauza nivelului scăzut al Dunării, cum nu s-a mai văzut în ultimii zeci de ani. Din sistemul energetic a dispărut 20% din energie și acum trebuie găsite alte surse pentru a acoperi consumul. România se bazează pe eoliene și fotovoltaice, în timpul zilei, dar și pe importuri. Pentru a suplini închiderea CN Cernavodă, urmează să se redeschidă grupul 4 de la Rovinari, care ar trebui să producă puțin pestre 300 de megawatt oră. Problema este însă că nu se găsesc specialiști care să repornească sistemul - au fost chemați de acasă trei pensionari.

UPDATE 11:17 La doar câteva minute după ce al doilea reactor de la Cernavodă s-a închis, România a resimțit primele efecte: în premieră, am importat energie la orele de prânz.

UPDATE 08:38 Nuclearelectrica a început manevrele pentru oprirea controlată a Unităţii 2 a CNE Cernavodă joi dimineaţa, a anunţat compania, printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucureşti.

„Decizia de a opri controlat şi Unitatea 2 este determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a Unităţii 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situaţii, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranţă, a echipamentelor şi a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcţie de evoluţia prognozelor privind nivelul Dunării, specialiştii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităţilor nucleare, cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară”, se precizează în documentul citat.

Potrivit Nuclearelectrica, menţinerea în stare oprită sigură a ambelor unităţi nu are impact asupra parametrilor de securitate nucleară, implicit personalului, mediului şi populaţiei.

Știrea inițială. Puterea reactorului 2 de la Cernavodă va fi redusă gradual, joi dimineaţă, începând de la ora 7:00, iar până la ora 11:00 centrala va fi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional, a explicat directorul centralei, Romeo Urjan.

Nimeni nu poate spune când anume va fi repusă în funcţiune centrala nucleară. Prognozele hidrologilor indică scăderi constante ale nivelului apelor Dunării, pentru următoarele zile, iar la nivel european urmează două săptămâni de „foc”, a declarat secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Buşoi.

Autorităţile române dau asigurări că situaţia dificilă nu îi va afecta în mod direct pe consumatorii casnici şi nici serviciile publice.

„În cel mai rău caz, pe care nici pe acesta nu-l văd posibil, se va face o limitare de la marii consumatori industriali. Altfel, producţie pentru consumul casnic, pentru oamenii care nu vor simţi nimic în ceea ce priveşte consumul lor, electricitatea la care au acces, serviciile esenţiale, spitale, şcolile sunt închise în această perioadă. Farmacii, fabrici de medicamente, poliţie, instituţii, care asigură funcţionarea statului, nu există nici cel mai mic pericol”, a afirmat Cristian Buşoi.

De ce a ajuns România în această situaţie

„A fost o combinaţie de decizii greşite, de schimbări de miniştri, de politici, de incompetenţă, poate uneori şi de rea-voinţă”, spunea, la finalul săptămânii trecute, premierul interimar Ilie Bolojan.

Cel puţin în următoarele zece zile, Centrala Nucleară de la Cernavodă nu va putea fi repornită, pentru că prognozele indică o continuă scădere a nivelului Dunării. După ce repornirea centralei va fi posibilă, va mai fi nevoie de o zi sau două până când aceasta va livra energie în sistem.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită la sfârşitul lunii iulie, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Pentru a prelungi funcţionarea Unităţii 2, autorităţile au dislocat o stâncă de pe Dunăre şi au scufundat patru barje, pentru a încerca să direcţioneze un debit mai mare de apă spre Centrala de la Cernavodă.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România, scrie digi24.ro.