Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită complet astăzi. Astfel România pierde încă 10% din producția de energie, iar asta ar putea afecta și Republica Moldova, care cumpără importă aproximativ 40 la sută din consum. Decizia de a opri controlat centrala nucleară a fost determinată de scăderea continuă a nivelului fluviului Dunărea. Nimeni nu poate spune când va putea fi repusă în funcţiune centrala. Până la acel moment, România se bazează pe importuri.

Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului,iar în următoarele cinci zile nu vor fi precipitaţii în tot bazinul dunărean.Procedurile de deconectare a reactorului 2 au început la ora 7:00, iar aproximativ de la 11:00 centrala nu mai furniza deloc energie în sistem.

Radu MIRUȚĂ, MINISTURL APĂRĂRII DIN ROMÂNIA: „Va începe procedura de oprire. Nu este una instant, este una cu reducerea capacității."



Centrala nucleară de la Cernavodă este singurul producător de energie electrică pe bază de tehnologie nucleară din România și asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică de peste Prut.

Asta înseamnă o reducere a producției cu încă 700 de MW am fost ajutați de vânt. Eolienele au susținut până la 20% din total.

METEOROLOG DE SERVICIU: „Va continua să sufle cu viteze mai măricele ca să zic așa și prin Dobrogea, restul Munteniei, al Moldovei, Banat , Crișana, dar în principiu este vorba de Dobrogea.

Vom avea intensificări ale vântului, dar scade în intensitate. "

Și guvernul Ungariei începe o serie de lucrări în zona centralei nucleare de la Paks, pentru a preveni oprirea reactoarelor în cazul în care nivelul fluviului continuă să scadă.

Lucrările vor începe mâine și se vor desfășura non-stop. Va fi construit un prag pe fundul apei, o structură perpendiculară pe direcția curentului și care are rolul de a ridica nivelul apei în amonte. Pregătirile au început deja. Pe fundul Dunării va fi așternut mai întâi un strat de piatră, pentru a împiedica eroziunea albiei, după care vor fi amplasate, strat cu strat, pietre de mai multe tone. În paralel, Ungaria pregătește și o soluție de urgență. Două barje, fiecare lungă de aproximativ 80 de metri, vor fi aduse la Paks și, dacă va fi necesar, scufundate controlat transversal în Dunăre. Măsura ar putea crește pe termen scurt nivelul apei în dreptul centralei cu până la 20 de centimetri.

O soluție similară a fost folosită recent și în România. Intervenția de la Paks este considerată urgentă deoarece, deși nivelul Dunării a crescut temporar în ultimele zile, prognozele indică o nouă scădere. Premierul Peter Magyar a survolat cu elicopterul Dunărea, iar din imagini se vede cât de tare a secat rîul.

„Uită-te la ea, nisip! Aceasta este Dunărea unde ne aflăm acum! "

Guvernul de la Budapesta estimează că oprirea completă a centralei de la Paks ar costa bugetul Ungariei cel puțin 50 de miliarde de forinți pe lună și ar pune presiune atât pe securitatea energetică, cât și pe companiile din țară. Autoritățile estimează că soluția ar putea ridica nivelul apei în dreptul canalului de răcire al centralei cu până la un metru. Pragul ar urma să fie construit în următoarele săptămâni și să asigure un nivel al apei de cel puțin 90 de centimetri în zona centralei.