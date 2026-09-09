Iranul a lansat 20 de rachete balistice spre o bază SUA din Iordania, ca ripostă după ce armata americană a lovit marți cinci petroliere iraniene, potrivit CNN.

Sistemele de apărare aeriană ale Iordaniei au interceptat cu succes 18 dintre cele 20 de rachete balistice lansate. Cele două rachete neinterceptate au căzut în zone nepopulate fără a provoca victime, a anunțat iordaniană.

Imagini cu interceptările deasupra Iordaniei au fost publicate miercuri dimineață de CNN și preluate de alte publicații.

Filmările, realizate de martori din regiunea Daraa aflată în sudul Siriei, arată cum cerul nopții este luminat de explozii puternice.

Atacul masiv cu rachete balistice lansat de Iran asupra unei baze americane din Iordania a reprezentat o ripostă directă și represalii ca răspuns la lovirea a cinci petroliere iraniene de către armata Statelor Unite. Acțiunea a vizat direct activele militare americane din regiune, marcând o escaladare a tensiunilor în urma incidentului din Golful Oman.

Iranul a amenințat, de asemenea, că va ataca petrolierele aflate în apropierea porturilor din Bahrain și Kuweit.

„Avertizăm toate echipajele de pe petrolierele aflate în vecinătatea porturilor din Kuweit și Bahrain — care găzduiesc acești teroriști (americani) și sunt parteneri în acțiunile lor ostile — să părăsească imediat navele, indiferent dacă sunt ancorate sau acostate în porturi, deoarece navele vor fi ținta atacurilor”, a declarat Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), potrivit postului public de televiziune IRIB.

Reacția SUA

Secretarul de stat american Marco Rubio, în timpul vizitei sale în Columbia, a avertizat Teheranul că SUA vor riposta de fiecare dată când Iranul va ataca navele sale militare.

„Iranul continuă să încerce să lovească navele militare americane și, de fiecare dată când o vor face sau vor încerca să o facă, vor pierde petroliere”, a declarat el reporterilor din Barranquilla.

Administrația Trump a impus marți o serie de sancțiuni radicale împotriva sectorului aerian iranian. Decizia SUA vizează entități acuzate că au sprijinit Mahan Air, o companie care oferă susținere logistică Gărzii Revoluționare Iraniene, scrie hotnews.ro.