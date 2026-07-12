China a fost lovită aseară de taifunul Bavi, care a atins uscatul cu rafale de până la 145 de kilometri pe oră și ploi torențiale. Furtuna a adus valuri uriașe la țărm și a inundat mai multe localități de pe coasta de est.

Valurile s-au izbit cu forță de diguri și faleze, iar apa mării a pătruns pe străzi și a inundat tot ce i-a stat în cale. Înainte de impact, autoritățile chineze au evacuat aproape două milioane de oameni din provinciile aflate pe traseul taifunului.

Cele mai afectate au fost 2 orașe de coastă, unde oficialii au avertizat asupra riscului de inundații rapide și alunecări de teren. Deocamdată, presa chineză nu a raportat victime sau pagube majore. La câteva ore după ce a ajuns pe uscat, Bavi a slăbit în intensitate și a fost reclasificat drept furtună tropicală puternică.