A fost seara marilor staruri la New York, unde Christopher Nolan și-a prezentat cel mai nou film, Odiseea, una dintre cele mai așteptate producții ale anului. Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron și Anne Hathaway au atras toate privirile pe covorul roșu, într-o atmosferă cu accente din mitologia greacă.

Dacă noul film al lui Christopher Nolan promite aventură și spectacol, aparițiile vedetelor la premiera peliculei au fost la fel de impresionante. Viitoarea mămică, Anne Hathaway a purtat o creație Prada, realizată pe comandă. Zendaya a stralucit într-o rochie albă, cu o trenă din pene și aripi supradimensionate. Sursa de inspirație a fost zeița Atena, personajul pe care îl interpretează în „Odiseea”.

Charlize Theron a ales o ținută Dior sofisticată, completată de mănuși lungi. Tom Holland a mers pe o eleganță minimalistă, într-un costum negru cu linii moderne, în timp ce Matt Damon, personajul principal al filmului, a purtat un costum clasic în nuanțe închise, păstrând aerul sobru al unui erou.

În film, Matt Damon îl interpretează pe legendarul Odiseu, regele din Ithaca care pornește într-o călătorie plină de pericole spre casă după Războiul Troian, înfruntând creaturi mitologice si zei răzbunători.

„Odiseea” este cea mai ambițioasă producție din cariera lui Christopher Nolan. A fost filmată integral cu camere IMAX în mai multe țări și este realizată la o scară fără precedent.

Lupita NYONG'O, ACTRIȚĂ „ Cred că Homer ar fi foarte mândru. În primul rând, este uimitor cât de mult a rezistat această poveste de-a lungul timpului, iar acest lucru demonstrează forța extraordinară a poveștii în sine: faptul că poate să inspire fiecare nouă generație să interpreteze acele evenimentele prin prisma propriei epoci."



Pelicula va ajunge în cinematografele din lumea întreagă pe 17 iulie.