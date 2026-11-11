Vrea să schimbe kimonou-ul pe costumul de președinte. Unul dintre cei mai mari judocani din toate timpurile, Teddy Riner, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din Franța. Multiplul campion olimpic încă nu și-a încheiat cariera sportivă și potrivit unui sondaj, mai mult de unul din cinci francezi l-ar vota la scrutinul din primăvara anului 2027.

Teddy RINER, JUDOCAN: „Am permis ca frica, resemnarea și un sentiment generalizat de abandon să cuprindă stăpânire. Numele meu este Teddy Riner și vă spun privindu-vă în ochi. Sunt candidat la alegerile prezidențiale din 2027. ”

Așa a început filmulețul cu anunțul lui Teddy Riner. Judocanul a recunoscut că este gata să fie criticat și considerat nebun, din cauza lipsei de experiență în politică. Însă, a adăugat că poate fi numit nebun, dacă asta înseamnă că îi pasă de problemele Franței. S-a declarat un candidat al poporului, care nu aderă la partide de stânga sau dreapta, dar vrea să lucreze în interesul cetățenilor.

Teddy RINER, JUDOCAN: „ Lupta a fost mereu o parte din mine. Știu ce înseamnă să lupți, să cazi și să te ridici mereu. Cunosc viața reală, cunosc valoarea efortului autentic și a muncii care merită respect. ”

Potrivit lui Riner, Franța nu are nevoie de un politician profesionist, care să recite lecții. Anunțul său a fost salutat de actualul președinte Emmanuel Macron, care nu poate candida pentru al treilea mandat consecutiv. Actuala favorită în intențiile de vor ar fi Marine Le Pen. Teddy Riner trebuie să adune 500 de semnături de susținere din partea aleșilor locali și naționali pentru a putea depune oficial candidatura. În baza unui sondaj de opinie a

Institutului Francez de Opinie Publică, realizat pe un eșantion de peste 1000 de francezi, 22% dintre respondenți ar fi dispuși să îl voteze pe judocan la alegerile de primăvara viitoare. Sportivul de 37 de ani a spus că nu intenționează să își încheie cariera și va participa la Jocurile Olimpice din 2028, dacă îi vor permite circumstanțele. În palmaresul său se numără cinci medalii de aur olimpice, dintre care trei la individual, dar și 11 titluri de campion mondial.

Unul dintre cei mai mari judocani din toate timpurile s-ar putea înscrie într-o listă selectă a sportivilor cu renume mondial, ajunși în funcții politice importante. Printre ei se numără primarul de la Kiev, Vitaly Klitshko, fostul președinte al Liberiei cu un Balon de Aur în palmares, George Weah și actualul primar de la Tbilisi, Kakha Kaladze, în trecut mare fotbalist la AC Milan.