Fostul președinte al Curții Supreme a Ungariei, András Baka, a fost nominalizat de Partidul Tisza, aflat la guvernare, pentru funcția de președinte al țării, a anunțat formațiunea politică sâmbătă.

„De-a lungul întregii sale cariere, Dr. András Baka a considerat principiul separării puterilor drept unul de importanță fundamentală și a apărat în mod constant statul de drept și independența justiției”, a transmis partidul Tisza al premierului Peter Magyar într-o postare pe Facebook, potrivit Politico.

Cine este András Baka

András Baka este un savant juridic recunoscut la nivel internațional, care și-a început cariera la Institutul pentru Studii Juridice al Academiei Maghiare de Științe, apoi a devenit director general al Colegiului de Administrație Publică. Apogeul carierei sale judiciare internaționale a venit când a servit două mandate, între 1991 și 2008, ca judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) din Strasbourg, scrie Euronews.

La întoarcerea acasă, în 2009, parlamentul l-a ales președinte al Curții Supreme. Al doilea guvern Orbán, care a ajuns la putere în 2010 cu o majoritate constituțională, l-a înlăturat redenumind Curtea Supremă în Curia, creând astfel oficial o nouă instituție și numind un nou conducător care să o conducă.

În 2011, el a fost îndepărtat din funcție de guvernul condus de Fidesz. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în 2014 că Ungaria l-a demis pe Baka din cauza criticilor sale la adresa guvernului și că înlăturarea sa a afectat libertățile democratice din țară. Guvernul lui Orban a respins acuzațiile.

András Baka a fost o voce constantă pe problemele statului de drept în Ungaria și în străinătate. Este un avocat independent, oarecum de modă veche, iar Ungaria a avut mai mulți președinți de acest tip. Capacitatea sa de a întruchipa unitatea națională poate fi complicată de faptul că a fost un critic vocal al sistemului Orbán atât pe plan intern, cât și internațional.

Formațiunea lui Péter Magyar a adăugat că Baka este „cea mai puternică garanție că funcția de președinte al Republicii își va recâștiga adevărata demnitate și capacitatea de a uni națiunea și de a reprezenta un contrabalans la majoritatea aflată la guvernare”.

Candidatura, votată marți

Parlamentul urmează să voteze candidatura sa marți. Partidul Tisza, care a câștigat alegerile generale din primăvară, deține o majoritate de două treimi în legislativ, astfel că alegerea lui Baka pentru funcția în mare parte reprezentativă este considerată o formalitate.

Nominalizarea vine după ce fostul președinte Tamás Sulyok a semnat luna trecută un amendament constituțional prin care a renunțat la funcție, în urma presiunilor publice exercitate timp de mai multe luni de Péter Magyar.

Noul premier îi ceruse demisia lui Sulyok după victoria categorică a partidului Tisza în alegeri, rezultat care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

Magyar o propusese inițial pentru funcția de președinte pe Judit Polgár, fostă campioană mondială la șah, însă aceasta a refuzat nominalizarea, afirmând că funcția ar fi prea stresantă, scrie știrileprotv.ro