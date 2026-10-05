Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este cea de-a patra nominalizare pentru postul de premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, pe 5 mai.

În prezent, Luca Niculescu este secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Din septembrie 2022, acesta a coordonat procesul de negociere pentru aderarea României la organizație.

Niculescu este diplomat de carieră, fără afiliere politică, și are o experiență de peste două decenii în jurnalism și diplomație.

De la jurnalism la diplomație

Luca Niculescu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București, în 1995, iar un an mai târziu a obținut un master în Jurnalism European la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg.

Între 1992 și 2016, a activat în presa română. A fost redactor-șef al RFI România și realizator de emisiuni la Money Channel, TVR 1 și Digi24. A fost specializat în relații internaționale și a avut, timp de cinci ani, o rubrică săptămânală în „Dilema Veche”.

Totodată, a fost corespondent permanent în România pentru mai multe instituții media franceze, printre care France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul „Libération”.

În perioada 2016–2022, Luca Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Monaco și Andorra. Din această funcție, a reprezentat România și în relația cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. Între 2019 și 2022, a fost și președintele Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța.

Distincții pentru activitatea diplomatică și jurnalistică

De-a lungul carierei, Luca Niculescu a primit mai multe distincții. În 2023, i-a fost acordată Legiunea de Onoare în grad de Comandor, conferită de președintele Franței. În 2019, a primit Ordinul Artelor și Literelor în grad de Comandor, acordat de Ministerul francez al Culturii.

În 2022, a primit Crucea Regală a României, iar în 2012 – „Medalia pentru Loialitate”, decernată de Casa Regală a României.

Pentru activitatea jurnalistică, a fost desemnat în 2010 „Jurnalistul European al Anului”, iar în 2008 și 2011 a primit Premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show.

Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971, la București. În cazul în care va accepta mandatul și va obține susținerea Parlamentului, acesta va trebui să formeze noul Guvern și să prezinte programul de guvernare pentru votul de încredere, transmite Digi24.ro.