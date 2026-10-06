Povestea unei tinere rusoaice care ar fi murit de ciumă într-un oraș din Siberia a făcut înconjurul lumii. Autoritățile de la Moscova se poartă ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Însă, presa locală scrie că mai multe spitale din zonă sunt în carantină și că mii de oameni au fost verificați. Și americanii sunt cu ochii pe ceea ce se întâmplă în Rusia. Donald Trump a anunțat deja că va ajuta Kremlinul.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Vă îngrijorează posibilul focar de ciumă din Rusia? Da. Da, mă îngrijorează. Nu-mi place să văd că se confruntă cu o asemenea situație. Este o boală grea, foarte grea. Știți, este o boală pe care în trecut reușeam să o ținem sub control, dar, cumva, acești microbi au devenit mai rezistenți și mai greu de controlat. Sunt ca o armată. Ori de câte ori cineva se confruntă cu o astfel de problemă, suntem întotdeauna dispuși să ajutăm. Vom ajuta.”

Daria Șipilova, o tânără laborantă la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk, Rusia, a fost internată pe 29 septembrie și a murit în primele ore ale zilei de 2 octombrie. Presa locală a anunțat inițial că femeia ar fi fost ucisă de ciumă și a vehiculat două posibile explicații - spargerea unei eprubete cu bacterii vii sau expunerea în timpul unei deplasări de serviciu la granița cu Mongolia, unde există focare naturale de ciumă. Autoritățile de la Kremlin susțin că nu a existat niciun incident periculos și le cer oamenilor să se informeze din surse oficiale.

Dmitri PESKOV, PURTĂTORUL DE CUVÎNT AL KREMLINULUI: „Să nu dăm ascultare zvonurilor, speculațiilor și informațiilor de acest fel. Agenția națională de sănătate este instituția în care lucrează specialiști de cel mai înalt nivel. Să ne bazăm pe declarațiile lor oficiale.”

Cu toate acestea, măsurile luate de autorități sugerează că situația este tratată cu precauție. Aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu Daria Șipilova au fost puse sub observație medicală. Cazul a atras și atenția Washingtonului.

Marco RUBIO, SECRETARUL DE STAT AMERICAN DE STAT: „Se pare că un angajat al laboratorului a fost infectat și există temerea că infecția s-ar fi putut răspândi, cel puțin în interiorul instituției. De aceea, au fost instituite carantine și luate măsuri de acest fel. Călătoriile dintre Statele Unite și Rusia sunt foarte limitate, evident, însă, ca în cazul oricărui agent infecțios, dacă o astfel de infecție s-ar răspândi, ar putea ajunge rapid în alte zone. De aceea, urmărim situația îndeaproape”.

Agenția rusă de sănătate spune că situația este stabilă și că nu există indicii că boala s-ar fi transmis.Totuși, sunt deja în vigoare măsuri pentru prevenirea oricărei răspândiri.

Fred PLEITGEN, CORESPONDENT CNN: „Totuși, sunt deja în vigoare măsuri pentru prevenirea oricărei răspândiri. Dacă ne uităm la unele dintre aceste carantine, ele vizează spitalul în care a fost tratată persoana respectivă. În acest moment, acolo nu mai sunt primiți pacienți noi, iar persoanele internate nu au voie să părăsească spitalul. Și alte spitale din regiune au fost, de asemenea, plasate în carantină.”

Ciuma nu a fost eradicată la nivel global. Boala continuă să existe în focare naturale, în special în anumite zone ale Asiei. Varianta pulmonară e mai periculoasă și se transmite prin respirație, dar poate fi tratată cu antibiotice dacă este depistată la timp.

Fred PLEITGEN, CORESPONDENT CNN: „Este vorba despre un laborator important. Acolo lucrează aproximativ 95 de cercetători și, pe lângă combaterea ciumei în regiune, laboratorul se ocupă și de alte boli infecțioase. Cu siguranță, situația îi neliniștește pe mulți dintre locuitorii regiunii, în special pe cei din orașul respectiv. Oamenii cu care am vorbit spun că sunt destul de îngrijorați în acest moment”.