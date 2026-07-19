Clipe tensionate într-un cartier din Haga, unde 200 de oameni au fost evacuați din cauza unui laborator de droguri. 

Valeria Creciun
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Polițiștii au descoperit instalația într-o locuință, după ce un vecin a reclamat un miros ciudat. În interior au fost găsite echipamente în funcțiune și mii de litri de substanțe chimice. 

Nu sunt informații despre stupefiantele produse acolo. 4 suspecți au fost arestați. Unul a încercat să fugă, dar a alunecat pe lichidele de pe podea și a fost prins. Oamenii evacuați au primit permisiunea să se întoarcă la casele lor, după ce zona a fost asigurată. 

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