Protestele din capitala Albaniei, Tirana, au degenerat în violențe pentru a cincea zi consecutivă. Mii de tineri au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în polițiști, au spart vitrine și semafoare, iar forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc. Bilanțul preliminar indică 34 de răniți, dintre care 21 de polițiști și 13 protestatari. Manifestanții cer demisia premierului Edi Rama.

Protestul a început sâmbătă dimineață, în fața Ministerului Educației din Tirana, unde studenții s-au adunat pentru a cincea zi consecutivă. La început, manifestația s-a desfășurat pașnic. Participanții au arborat drapelul național și au incendiat o valiză, gest simbolic prin care au vrut să atragă atenția asupra emigrării.

Situația s-a tensionat însă rapid. Unii manifestanți au început să arunce cu pietre, dale de pavaj și cocktailuri Molotov în forțele de ordine. Poliția a ripostat cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc, iar confruntările s-au extins pe mai multe străzi ale capitalei.

Pe fondul intervenției poliției, unii cetățeni au criticat acțiunile forțelor de ordine. „Ceea ce faceți voi este teroare de stat!”, a strigat unul dintre aceștia, potrivit presei locale.

Incendii la instituții și vehicule

Ciocnirile au continuat ore întregi, inclusiv pe bulevardul „Martirii Națiunii”. Mai multe vehicule au fost incendiate, printre care și un tun cu apă al poliției.

Cocktailurile Molotov aruncate de manifestanți au provocat un incendiu la intrarea în fostul hotel „Dajti”, unde se află sediul Băncii Albaniei. Un alt incendiu a izbucnit într-un spațiu comercial din apropierea Curții Supreme, iar flăcările s-au extins la mai multe birouri ale instanței.

Seara, poliția, sprijinită de forțele speciale RENEA, a reușit să îndepărteze protestatarii din piață. Tensiunile au continuat însă pe alte străzi din Tirana.

Opoziția cheamă la nesupunere civilă

În timp ce confruntările continuau, liderul Partidului Democrat, Sali Berisha, a făcut apel la susținătorii opoziției și la cetățenii din întreaga țară să participe la acțiuni de nesupunere civilă în sprijinul protestatarilor.

Berisha i-a îndemnat pe oameni să se deplaseze la Tirana în ziua următoare, prezentând mobilizarea drept o formă de susținere a studenților și liceenilor.

Între timp, Organizația Națiunilor Unite în Albania a cerut reducerea tensiunilor și reluarea dialogului. Reprezentanții organizației au condamnat violențele și distrugerea proprietăților publice și private, subliniind totodată că dreptul la întrunire pașnică și libertatea presei trebuie respectate, iar intervențiile poliției trebuie să fie proporționale.

Protestele din Albania au loc într-un context de tensiuni sociale și politice, iar manifestanții solicită demisia premierului Edi Rama. Autoritățile nu au anunțat, deocamdată, un bilanț final al persoanelor rănite sau al pagubelor provocate de violențe.