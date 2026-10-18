Un obiect zburător neidentificat a declanșat o alertă de cod roșu în Lituania, în timp ce Polonia verifică o posibilă încălcare a spațiului aerian. Avioanele NATO au fost trimise să intervină.

În timpul alertei aeriene de nivel roșu, avioane de vânătoare ale NATO au fost trimise în zonă, iar aeroportul din Kaunas, aflat în apropierea celui de-al doilea oraș ca mărime din Lituania, a fost închis temporar.

Potrivit autorităților lituaniene, obiectul a dispărut de pe radar, iar militarii au început verificări în apropierea satului Juodžionys, din nordul țării, unde ar putea exista resturi ale unei drone.

Centrul Național de Management al Crizelor din Lituania a transmis, citând armata, că obiectul ar fi intrat în spațiul aerian lituanian dinspre Polonia. La rândul său, armata poloneză a anunțat că verifică informațiile privind o posibilă încălcare a spațiului aerian al țării de către un obiect neidentificat.

Și Letonia, țară vecină cu Lituania, a emis o alertă aeriană de nivel galben în unele regiuni de la graniță, invocând o posibilă amenințare. Avertizarea a fost ulterior ridicată, potrivit armatei letone.

Până la momentul publicării informațiilor, nu fusese stabilită în mod oficial identitatea obiectului și nici originea sa exactă.

Incidentul are loc pe fondul preocupărilor tot mai mari privind riscul ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să afecteze securitatea statelor membre NATO din estul Europei.

Drone ucrainene au pătruns în mod repetat, în ultimele luni, în spațiul aerian al unor state din regiunea baltică. Kievul a declarat anterior că unele dintre aceste aparate au deviat de la traseu din cauza bruiajului electronic rusesc.

Autoritățile nu au confirmat însă că obiectul detectat duminică în Lituania era o dronă ucraineană sau că incidentul ar avea legătură directă cu războiul din Ucraina, transmite TVRinfo.ro.