Comisia de conciliere a Parlamentului Franței a aprobat luni proiectul de lege care interzice accesul copiilor cu vârsta sub 15 ani la rețelele sociale, transmite Reuters.

Președintele Emmanuel Macron a declarat că dorește ca noua lege să intre în vigoare până la începutul noului an școlar, la începutul lunii septembrie, scrie News.ro.

Franța ar urma exemplul Australiei privind restricțiile pentru copii

Dacă legea va fi adoptată definitiv, Franța va urma exemplul Australiei, care a introdus în decembrie prima interdicție de acest tip din lume pentru utilizatorii sub 16 ani ai unor platforme precum Facebook, Snapchat, TikTok și YouTube.

Emmanuel Macron promovează de mai multe luni această inițiativă și la nivelul Uniunii Europene. Recent, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat, la rândul său, sprijinul pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale în cele 27 de state membre.

Proiectul urmează să fie votat în Parlamentul francez

Textul rezultat în urma concilierii urmează să fie dezbătut marți în Adunarea Națională, camera inferioară a Parlamentului francez, iar ulterior va fi supus votului și în Senat.

Potrivit proiectului, ministrul francez responsabil cu tehnologia informației va întocmi lista platformelor de socializare la care copiii și adolescenții cu vârsta sub 15 ani nu vor avea acces.

Platformele vizate vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, care vor trebui aprobate de autoritatea franceză pentru protecția datelor cu caracter personal.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, interzicerea utilizării telefoanelor mobile în licee, extinzând restricțiile deja existente în alte niveluri ale sistemului de învățământ francez, scrie știrileprotv.ro.