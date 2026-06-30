Comisia Europeană a prezentat un pachet financiar estimat la 3,189 miliarde de euro pentru integrarea Muntenegrului în Uniunea Europeană, un pas important în procesul de aderare al statului din Balcanii de Vest. Fondurile sunt calculate pentru perioada bugetară 2028-2034 și au scopul de a facilita integrarea țării în politicile și mecanismele financiare ale blocului comunitar.

Potrivit Executivului european, documentul stabilește cadrul bugetar care se va aplica Muntenegrului încă din prima zi a aderării și reprezintă un pas esențial pentru închiderea capitolului de negocieri privind dispozițiile financiare și bugetare, scrie hotnews.ro.

Peste două miliarde de euro pentru dezvoltare și agricultură

Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 2,076 miliarde de euro, va fi destinată dezvoltării regionale, agriculturii și consolidării securității interne. În plus, sunt prevăzute fonduri anuale nealocate și resurse suplimentare pentru gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, rol pe care Muntenegru îl va prelua odată cu aderarea.

Plățile directe pentru agricultură vor fi introduse treptat. Fermierii muntenegreni vor primi în primul an aproximativ 40% din nivelul subvențiilor acordate în celelalte state membre, urmând ca sprijinul să ajungă la același nivel în decurs de zece ani.

Bruxelles-ul mizează pe aderarea în 2028

Calculele financiare prezentate de Comisia Europeană pornesc de la ipoteza că Muntenegru va adera la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2028. Dacă procesul de aderare va fi amânat, și sumele vor fi ajustate în funcție de noul calendar.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că acest pachet reprezintă „un nou pas concret către viitorul Muntenegrului în Uniunea Europeană”, subliniind că procesul de extindere se bazează pe merit, angajament și încredere reciprocă.

La rândul său, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a afirmat că Uniunea Europeană își respectă angajamentele asumate față de Muntenegru și urmărește să asigure o tranziție fără sincope din momentul aderării.

Unul dintre cei mai avansați candidați la aderare

Muntenegru este considerat cel mai avansat stat candidat din Balcanii de Vest în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Podgorița și-au propus să finalizeze toate capitolele de negociere până la sfârșitul anului 2026, pentru a permite aderarea după intrarea în vigoare a viitorului buget multianual al Uniunii.

Până în prezent, țara a deschis toate cele 33 de capitole de negociere și a închis provizoriu 16 dintre acestea.

Pachetul financiar prezentat de Comisia Europeană urmează să fie analizat de statele membre și de Parlamentul European în cadrul negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.