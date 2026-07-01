Canada va participa, în premieră, la Concursul Eurovision 2027, devenind primul stat non-european care se alătură competiției după Australia. Anunțul a fost făcut de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) și CBC/Radio-Canada, chiar de Ziua Canadei, fiind văzut atât ca un eveniment muzical de amploare, cât și ca un nou semnal al consolidării relațiilor dintre Ottawa și Europa.

Potrivit Reuters și Deutsche Welle, ediția din 2027 a Eurovision va avea loc în Bulgaria, iar participarea Canadei a devenit posibilă după ce CBC/Radio-Canada a fost acceptată, în urmă cu o săptămână, ca membru al EBU, transmite hotnews.ro.

„Cu ocazia Zilei Canadei, suntem foarte încântați să confirmăm că le vom oferi canadienilor posibilitatea de a participa la cel mai mare eveniment muzical live din lume”, a declarat Marie-Philippe Bouchard, președinta și directoarea generală a CBC/Radio-Canada.

Primul nou participant din afara Europei după Australia

Canada va fi primul stat non-european care intră în competiție după Australia, invitată pentru prima dată în 2015 și devenită ulterior participantă permanentă. De-a lungul timpului, și Israelul a concurat constant la Eurovision, iar Marocul a avut o singură participare, în 1980.

Interesul canadienilor pentru competiție este în continuă creștere. La ediția din acest an, Canada s-a numărat printre primele trei țări în votul categoriei „Restul lumii”, iar mii de fani au călătorit în Europa pentru a urmări semifinalele și finala.

Cum va fi ales reprezentantul Canadei

Responsabilii CBC/Radio-Canada au anunțat că detaliile privind selecția artistului care va reprezenta Canada vor fi prezentate până la sfârșitul anului.

Deși va fi prima participare oficială a Canadei, artiști canadieni au urcat și în trecut pe scena Eurovision, reprezentând alte țări. Cel mai cunoscut exemplu este Céline Dion, care a câștigat concursul în 1988 pentru Elveția cu piesa Ne partez pas sans moi. De asemenea, Natasha St-Pier și La Zarra au reprezentat Franța la edițiile din 2001, respectiv 2023.

Eurovision, parte a unei apropieri politice de Europa

Participarea Canadei are loc într-un context în care guvernul premierului Mark Carney își intensifică relațiile politice și economice cu Europa. Ideea implicării Canadei în Eurovision a fost relansată în 2025 și inclusă în planurile guvernamentale ca un proiect de promovare a culturii canadiene pe plan internațional.

Ministrul canadian al finanțelor, François-Philippe Champagne, declara anterior că Eurovision reprezintă „o platformă prin care Canada să strălucească”, subliniind că participarea este și o modalitate de a promova identitatea culturală a țării într-un context internațional tot mai tensionat.

Astfel, în 2027, pentru prima dată în istoria concursului, Canada va intra oficial în competiția Eurovision, într-o ediție care se anunță una dintre cele mai urmărite din ultimii ani.