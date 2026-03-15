Transportul aerian global suferă perturbări majore din cauza războiului SUA și Israel împotriva Iranului, determinând devierea zborurilor, creșterea prețurilor și anularea planurilor de vacanță pentru mii de turiști, transmite știrileprotv.ro.

Natasha Earle, contabilă din localitatea Dardanup din Australia de Vest, spune că vacanța familiei sale în Europa, planificată pentru cinci săptămâni și rezervată încă din luna mai a anului trecut, a devenit mult mai costisitoare din cauza conflictului.

Călătoria, care includea Londra, Paris, Berlin, Viena și Roma, trebuia să fie realizată cu Emirates, însă familia a fost nevoită să își modifice traseul pentru a evita perturbările provocate de dronele și rachetele din Orientul Mijlociu. Costurile suplimentare sunt estimate la aproximativ 10.000 de dolari australieni (circa 7.000 de dolari americani).

”Am cheltuit zeci de mii de dolari pentru această vacanță. Ar trebui să primim înapoi cel puțin jumătate din bani de la Emirates”, a declarat Earle, care urmează să plece la sfârșitul lunii.

Impactul conflictului asupra transportului aerian global

Conflictul, ajuns în a treia săptămână, produce cea mai mare perturbare a transportului aerian global de la pandemie încoace. Atacurile cu drone și rachete au determinat închiderea unei mari părți a spațiului aerian din Orientul Mijlociu, provocând zeci de mii de anulări și modificări de zboruri în întreaga lume.

Orientul Mijlociu reprezintă un nod major al transportului aerian global, iar companiile Emirates, Qatar Airways și Etihad Airways transportă în mod normal peste jumătate dintre pasagerii care călătoresc între Europa și Australia, Noua Zeelandă sau insulele Pacificului, potrivit datelor Cirium.

Turismul din Orientul Mijlociu, evaluat la aproximativ 367 de miliarde de dolari anual, este puternic afectat.

Călătorii întârziate și rute neobișnuite din cauza conflictului

Jacob Brown, un neozeelandez care locuiește în Doha, a fost nevoit să traverseze deșertul până în Arabia Saudită pentru a ajunge la Riad și a lua un zbor spre Londra, după ce cursa sa Qatar Airways către Noua Zeelandă a fost anulată. O călătorie care ar fi trebuit să dureze mai puțin de 24 de ore s-a prelungit pe parcursul mai multor zile.

”A fost destul de stresant să zbor din Riad, mai ales că în acea dimineață au fost interceptate câteva rachete la sud de capitală”, a spus el.

Pentru mulți turiști, vacanțele planificate de mult timp s-au transformat într-un coșmar financiar. Australiana Kellee Smith, care își organizase o vacanță în Europa împreună cu soțul și cei doi copii, spune că a pierdut deja aproximativ 5.500 de dolari australieni.

”Am avut multe nopți nedormite, stresată că îmi voi pierde vacanța de vis și toți banii plătiți”, a declarat ea.

Smith a obținut zboruri alternative prin Asia, cu Cathay Pacific și Qantas, evitând Orientul Mijlociu, și așteaptă o rambursare de peste 4.000 de dolari australieni de la Emirates.

Conflictul a redus și mai mult coridorul aerian deja limitat pentru zborurile pe distanțe lungi între Europa și Asia, ceea ce a dus la creșterea puternică a prețurilor biletelor.

Creșterea prețurilor combustibilului pune presiune asupra companiilor aeriene

Creșterea prețurilor petrolului și temerile privind aprovizionarea cu combustibil pentru aviație pun presiune suplimentară asupra companiilor aeriene. Unele au majorat suprataxele pentru combustibil, iar altele, precum Air New Zealand, au redus numărul zborurilor.

Agenția Internațională pentru Energie avertizează că războiul provoacă cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie, iar unii analiști spun că unele companii aeriene ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în câteva săptămâni.

Rute alternative din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Tot mai mulți călători aleg rute alternative pentru a evita Orientul Mijlociu. Compania Qantas spune că tot mai mulți pasageri zboară spre Europa prin Statele Unite, alte orașe asiatice sau Johannesburg, în Africa de Sud.

Companiile aeriene europene și asiatice beneficiază astfel de o cerere mai mare, în timp ce marile companii din Orientul Mijlociu nu mai pot opera multe dintre rutele lor obișnuite.

”Marile companii aeriene din Orientul Mijlociu, precum Emirates și Etihad, nu mai pot opera pe rutele pe care ar trebui să zboare, iar companiile europene și asiatice trebuie să preia acest trafic”, a declarat specialistul în aviație Hans Joergen Elnaes.