Donald Trump a instituit blocada navală asupra porturilor iraniene și a amenințat că va lovi centralele electrice și podurile dacă Teheranul nu revine la masa negocierilor. Între timp, conflictul intră în cea de-a patra zi consecutivă de atacuri reciproce. Autoritățile iraniene anunță peste 30 de morți si promit o ripostă "decisivă", după ce au pierdut șapte militari dintr-o baza din sudul țării.

Într-un interviu acordat televiziunii americane Fox News, Donald Trump a reluat amenințările la adresa Iranului.



Donald TRUMP PREȘEDINTELE SUA: „ Săptămâna viitoare situația va deveni foarte dificilă pentru ei. Le vom distruge toate centralele electrice. Le vom distruge toate podurile, dacă nu vin la masa negocierilor.

jurnalist Fox News: Credeți că iranienii vor să încheie un acord?

Trump: Nu cred că au de ales.

jurnalist Fox News: Când ați vorbit ultima dată cu un oficial iranian?

Trump: Reprezentanții mei au vorbit cu ei chiar acum o oră.

jurnalist Fox News: Și care a fost mesajul transmis?

Trump: Ar fi bine să încheiați un acord, altfel nu o să mai aveţi pe nimeni. ”



În replică, un oficial iranian a spus că țara sa nu va reveni la negocieri sub presiune.



Kazem GHARIBABADI, MINISTRUL ADJUNCT IRANIAN DE EXTERNE: „ Iranul nu a părăsit niciodată masa negocierilor. Americanii sunt cei care au distrus memorandumul de înțelegere de la Islamabad. Noi nu am făcut așa ceva. Având în vedere activitățile criminale ale SUA, nu vom solicita noi primii reluarea negocierilor cu Statele Unite."



Escaladarea declarațiilor vine după ce Trump anunțase că renunță la controversata taxă de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, preferând în schimb investiții masive ale statelor din Golf în economia americană.

Donald TRUMP PREȘEDINTELE SUA: „ Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Kuweit ar dori să investească mai mulți bani în Statele Unite, sume record. Prefer această variantă și în acest fel nu va exista nicio taxă de tranzit (prin Ormuz). Nu îmi place ideea unei taxe, dar în același timp nu e corect ca noi să protejăm această strâmtoare pentru întreaga lume, pentru China și pentru restul lumii, dar este nedrept să nu fim compensați într-un fel sau altul. ”

Dar, la doar câteva ore după anunț, Statele Unite au reluat blocada asupra porturilor iraniene. În plus, armata americană a continuat seria de atacuri împotriva Iranului, lovind zeci de ţinte militare.

În cursul nopții, Kuweitul a anunțat că a interceptat drone iraniene, iar Bahrainul a activat sirenele de raid aerian. În schimb, Teheranul susține că a vizat baze militare americane din Bahrain și Iordania, după atacurile asupra petrolierelor din Emiratele Arabe Unite.



Noile confruntări militare dintre Washington și Teheran readuc în prim-plan importanța strategică a Strâmtorii Ormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale. Iranul acuză Statele Unite că încearcă să îi limiteze controlul asupra acestei zone-cheie, în timp ce Washingtonul susține că acționează pentru protejarea navigației comerciale. Atacurile din ultimele zile au provocat fluctuații importante ale prețului petrolului.

Între timp, mediatorii regionali încearcă să salveze armistițiul. Potrivit unor oficiali citați sub protecția anonimatului, o inițiativă de mediere condusă de Pakistan încearcă să readucă Statele Unite și Iranul la masa negocierilor, în timp ce evoluțiile din Liban și conflictul dintre Israel și Hezbollah complică și mai mult situația din Orientul Mijlociu.