Sunt tot mai multe semne că războiul dintre Statele Unite și Iran se îndreapta spre lupte și mai drastice. Negocierile de pace au rămas o amintire îndepărtată. Iar președintele american Donald Trump spune că Statele Unite lovesc "foarte dur" Iranul pentru a răzbuna soldații americani uciși în ultimele zile în Orientul Mijlociu.

Armata Statelor Unite a anunţat că un alt militar a fost ucis în acţiune în timpul unei încercări de detonare controlată a unei drone iraniene. Anunțul vine la doar o zi după ce Pentagonul a transms că doi militari au fost uciși în Iordania.



Donald TRUMP PREȘEDINTELE SUA:„Ne pare foarte rău, dar știți ce oameni grozavi, ce mari patrioți luptă acolo pentru ca Iranul să nu poată avea o armă nucleară. Dar Iranul a fost afectat foarte, foarte grav. Au pierdut aproape totul din punct de vedere militar. Mai au foarte puțin. Mai au câteva rachete, mai au câteva drone. Mai au o oarecare capacitate de producție, dar nu multă. Noi controlăm Strâmtoarea (Ormuz). Ei nu controlează nimic, așa că vom vedea ce se întâmplă, dar oricum i-am lovit din nou foarte puternic azi-noapte.”



În total, 17 militari americani şi-au pierdut viaţa în cele cinci luni de război cu Iranul.



În tot acest context, analiștii se tem că ar putea urma o nouă escaladare a conflictului dintre Statele Unite și Iran.



Mark KIMMITT GENERAL DE BRIGADĂ ÎN RETRAGERE: „Cred că vor urma și represalii ceva mai dure, ca răspuns la uciderea militarilor americani.”



Iar Iranul continuă la a rândul său să lanseze atacuri spre diverse ținte din întreaga regiune. Iar autoritățile din Kuweit au anunțat că o centrală de producere a energiei electrice și o uzină de desalinizare a apei de mare au fost lovite, pentru a doua oară, în decurs de două zile. Bahrainul a declarat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat un atac.

Marco RUBIO SECRETARUL AMERICAN DE STAT: „Am încercat de mai multe ori să tratăm cu Iranul și vom continua să încercăm. Dacă ușa (diplomației) se deschide, vom fi bucuroși să o vedem deschisă. Și ei continuă să trimită semnale că vor să vorbească, că vor să negocieze, însă comportamentul lor diferit și la acel comportament răspundem noi. Ei continuă să lanseaze rachete și drone împotriva navelor (din Strâmtoarea Orzmuz).”



De altfel, o navă a luat foc în această dimineață în strâmtoarea Ormuz. Iar Gărzile Revoluției Iraniene au anunțat că au reținut două petroliere care încercau să traverseze „neautorizat” strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, Statele Unite dau asigurări că dețin controlul asupra trecerii navale și insistă că zona nu e blocată.

Chris WRIGHT, SECRETARUL AMERICAN AL ENERGIEI: „Nu s-a oprit practic traficul prin strâmtoarea Ormuz în ultimele zile?

Cu siguranță nu. În prezent, prin regiunea Golfului Persic trec puțin sub 14 milioane de barili de petrol pe zi. Asta înseamnă aproximativ două treimi din volumul de dinaintea izbucnirii conflictului și este un nivel semnificativ mai ridicat decât cel înregistrat în luna martie.”



Cu toate acestea, prețul petrolului și al gazelor a continuat să crească în ultimele zile.