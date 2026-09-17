Congresul Statelor Unite înăsprește presiunea asupra Rusiei. Camera Reprezentanților a aprobat un nou pachet de sancțiuni, care îl vizează direct pe Vladimir Putin, dar și sectoarele energetic și financiar ale Rusiei. Proiectul îi oferă, totodată, președintelui Donald Trump posibilitatea de a impune taxe vamale de până la 100 la sută unor țări care cumpără petrol și gaze rusești.

Proiectul de lege a fost aprobat cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă, după ce a trecut deja de Senat, cu o majoritate de 86 la 11. Acesta este acum pe masa președintelui Donald Trump pentru a fi promulgat.

Noile măsuri prevăd sancțiuni împotriva unor oficiali ruși, oligarhi, bănci și instituții financiare. Sancțiunile vizează, în premieră, flota fantomă a lui Putin și este prima acțiune majoră a Congresului împotriva Moscovei de la revenirea la putere a președintelui Donald Trump.

Steny HOYER, CONGRESMAN REPUBLICAN: „Mama acestui război a fost răspunsul timid din 2014 la anexarea ilegală (de către Rusia) a Crimeei. Vocea Americii, rostită prin intermediul Congresului Statelor Unite, este să le spună Rusiei și lui Putin, gata! Nu e cazul să mai găsiți justificări pentru comportamentul vostru”.

Documentul îi oferă lui Donald Trump și posibilitatea de a impune tarife de până la 100 la sută celor mai mari cumpărători de petrol și gaze rusești. Printre țările care ar putea fi vizate se numără China și India.

Proiectul poartă numele senatorului republican Lindsey Graham, care a murit în iulie și care a promovat această inițiativă timp de mai bine de un an.

Însă, în condițiile în care Statele Unite se confruntă cu o creștere uriașă a prețului la motorină, Donald Trump arată cu degetul spre Ucraina, care lovește constant, în ultimele zile, rafinăriile rusești.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Am încheiat opt războaie, dar cel mai dificil este cel dintre Rusia și Ucraina. Cei doi lideri (Putin și Zelenski) se urăsc atât de mult, iar aceast ură este foarte interesantă. Războiul acesta este foarte interesant, dar din păcate, acest război crește prețurile la motorină”.

Oficialii de la Kiev apără însă strategia militară, susținând că rafinăriile rusești reprezintă ținte legitime menite să reducă resursele financiare destinate mașinăriei de război a Kremlinului.