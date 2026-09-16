Cu o zi înaintea consultărilor de la Cotroceni, partidele își păstrează pozițiile în privința formării noului Guvern. PSD îl susține pe Sorin Grindeanu și vrea un Executiv construit în jurul său, în timp ce PNL și USR exclud participarea social-democraților la guvernare. AUR spune că nu va vota un cabinet din care nu face parte, iar UDMR avansează inclusiv ideea unui guvern format din experți. Președintele Nicușor Dan va avea joi, 17 septembrie, consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de premier.

Social-democrații merg la consultările cu președintele cu mandatul de a susține un guvern politic PSD sau unul format în jurul PSD. Marian Neacșu, unul dintre negociatorii formațiunii, a declarat că partidul își menține deciziile luate anterior.

Întrebat dacă PSD are cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui guvern, Neacșu a răspuns că trebuie „să așteptăm nominalizarea”.

În ceea ce privește o eventuală colaborare cu AUR, acesta a spus că „discuții putem să facem cu toată lumea”, dar că în prezent nu există varianta unui executiv în care să intre atât PSD, cât și AUR. Neacșu a negat și informațiile potrivit cărora social-democrații ar fi negociat formarea unei majorități cu parlamentari AUR.

Pe masa președintelui se află oficial două propuneri pentru funcția de premier: Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. Potrivit informațiilor prezentate de presa română, în discuțiile politice au mai fost vehiculate numele lui Alexandru Nazare, Luca Niculescu și Leonardo Badea.

PNL și USR exclud un guvern cu PSD

PNL și USR își mențin poziția potrivit căreia nu vor participa la un guvern din care face parte PSD.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat că liberalii susțin în continuare varianta unei alternanțe la guvernare între PNL-USR-UDMR și PSD, însă exclud un cabinet în care social-democrații să fie parteneri.

Liberalii spun că vor lua o decizie privind eventuala susținere a unui nou guvern după consultările de la Cotroceni și după desemnarea premierului.

Din partea USR, deputatul Alexandru Dimitriu a vorbit despre posibilitatea alegerilor anticipate în cazul în care Parlamentul nu reușește să genereze o formulă de guvernare.

UDMR propune și varianta unui guvern de experți

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avansat o variantă diferită de cele discutate până acum: un guvern format din specialiști și funcționari cu experiență în administrația publică.

Potrivit acestuia, ar putea fi vorba despre directori generali și secretari generali adjuncți, cu experiență în administrație și care au lucrat cu mai multe formațiuni politice.

Kelemen Hunor a precizat însă că UDMR își menține poziția potrivit căreia nu va face parte dintr-o majoritate susținută de voturile AUR.

AUR nu votează un guvern din care nu face parte

AUR merge la consultări cu propriul mandat. Petrișor Peiu a declarat că formațiunea nu va vota un guvern din care nu face parte și a indicat din nou alegerile anticipate drept o posibilă soluție pentru actualul blocaj politic.

„Nu vom vota un guvern din care nu facem parte”, a transmis reprezentantul AUR.

Victor Ponta, susținut pentru funcția de premier

Și grupul parlamentar Uniți pentru România îl va propune pe Victor Ponta pentru funcția de prim-ministru. Reprezentanții formațiunii spun că sunt dispuși să participe la discuții și în cazul în care se conturează o altă formulă politică susținută de o majoritate parlamentară.

Consultările de la Cotroceni sunt programate pentru 17 septembrie, începând cu ora 09:00. Președintele Nicușor Dan va discuta, pe rând, cu PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, grupul minorităților naționale și celelalte formațiuni și grupuri parlamentare, transmite Hotnews.ro.