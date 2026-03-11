Gărzile Revoluționare iraniene au impus alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem, considerându-l o versiune mai maleabilă a tatălui său, care va susține politicile lor dure, ignorând îngrijorările legate de o numire pragmatică, au declarat marți surse iraniene de rang înalt pentru agenția de presă Reuters, scrie hotnews.ro

Deja foarte puternică, Garda Revoluționară (IRGC) a câștigat și mai multă influență de la începutul războiului și a depășit rapid îndoielile avute de unele personalități politice și clericale de rang înalt, a căror opoziție față de această alegere a întârziat cu câteva ore anunțul privind numele noului lider suprem, au precizat sursele.

Într-un gest care sporit îngrijorările, pe lângă temerile celor care s-au opus instalării lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem, IRGC nu emisese încă niciun comunicat până marți seara, la aproape 48 de ore după alegerea acestuia, în timpul unui război care a ucis până acum peste o mie de iranieni.

Alegerea lui Khamenei, orchestrată de Garda Revoluționară , ar putea duce la o poziție mai agresivă a Teheranului în străinătate și la o represiune internă mai severă, au declarat cele trei surse iraniene de rang înalt, un fost oficial reformist și un alt insider.

Doi dintre ei au spus că se tem că dominația Gărzii asupra sistemului va transforma și mai mult Republica Islamică într-un stat militar cu doar o subțire aparență de legitimitate religioasă, ceea ce va submina baza de sprijin deja în scădere și va lăsa mai puțin spațiu pentru abordarea amenințărilor complexe.

Noul lider ar fi fost rănit într-un bombardament

Deși a fost un influent jucător în culise timp de zeci de ani, conducând biroul tatălui său, Mojtaba Khamenei rămâne o figură obscură pentru mulți iranieni și există informații potrivit cărora ar fi fost rănit în atacurile americane-israeliene care l-au ucis pe tatăl său.

Un prezentator al televiziunii de stat a părut să confirme zvonurile răspândite potrivit cărora Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit, descriindu-l ca un „janbaz” – sau „veteran rănit” – al Războiului Ramadanului, cum Iranul numește conflictul actual. Reuters menționează că nu a putut confirma în ce stare se află acesta în prezent.