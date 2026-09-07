Finlanda a anunțat finalizarea construcției unei bariere de securitate de aproximativ 200 de kilometri de-a lungul frontierei sale cu Rusia. Proiectul a fost lansat pe fondul deteriorării situației de securitate din Europa și al temerilor privind utilizarea migrației ca instrument de presiune.

Frontiera dintre Finlanda și Rusia se întinde pe aproximativ 1.340 de kilometri, fiind cea mai lungă frontieră comună cu Rusia a unui stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.

Noua barieră nu acoperă întreaga frontieră, ci sectoarele considerate vulnerabile. Cea mai mare parte a gardului, aproximativ 140 de kilometri, se află în sud-estul Finlandei. Alte segmente au fost construite în Karelia de Nord, Kainuu și până în Laponia.

Un proiect de sute de milioane de euro

Lucrările au început în 2023, printr-un proiect-pilot în apropiere de Imatra, iar construcția întregului sistem a fost realizată în aproximativ trei ani, transmite hotnews.ro.

Investiția s-a ridicat la aproximativ 356 de milioane de euro, potrivit informațiilor publicate de presa finlandeză. Bariera este mai mult decât un simplu gard: aceasta include sisteme de supraveghere și alte elemente destinate consolidării controlului frontierei. Întreținerea complexului este estimată la circa 1,5 milioane de euro anual.

Helsinki se teme de „migrația instrumentalizată”

Ministrul finlandez de Interne, Mari Rantanen, a declarat că schimbarea situației de securitate în Europa, în special după invazia Rusiei în Ucraina, a făcut necesară consolidarea frontierei.

Oficialul a avertizat că, în viitor, ar putea fi nevoie de extinderea sectoarelor împrejmuite și a pledat pentru sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru statele membre aflate la granița estică.

Finlanda consideră că una dintre amenințările posibile este migrația instrumentalizată — situația în care un număr mare de migranți sau solicitanți de azil sunt direcționați intenționat către frontiera unui stat pentru a exercita presiune asupra acestuia.

Granița cu Rusia rămâne închisă

Finlanda și-a închis punctele de trecere de la frontiera terestră cu Rusia la sfârșitul anului 2023, după ce autoritățile de la Helsinki au acuzat Moscova că facilitează sosirea migranților la graniță.

Guvernul finlandez intenționează, totodată, să prelungească cu încă doi ani legea specială privind securitatea frontierelor. Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru a putea reacționa rapid în cazul unor noi tentative de presiune prin migrație sau al altor amenințări hibride.