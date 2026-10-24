O pană de curent pe scară largă a afectat Crimeea ocupată în noaptea de 24 octombrie, în urma unui atac asupra unei substaţii electrice cheie din sudul Rusiei, potrivit canalelor de monitorizare de pe Telegram.

„Întreaga peninsulă este fără curent electric”, a raportat canalul de Telegram Exilenova+ în seara zilei de 23 octombrie, citând date din imagini satelitare, surse de monitorizare online şi relatări locale.

Conform imaginilor satelitare furnizate de NASA FIRMS, substaţia Taman din regiunea Krasnodar a Rusiei a fost avariată în urma unui atac desfăşurat în timpul nopţii. Substaţia alimentează cu energie electrică Crimeea ocupată.

Marile oraşe, printre care Sevastopol şi Ialta, au rămas fără energie electrică în urma atacului asupra centralei electrice principale.

Organizaţia de monitorizare online NetBlocks a semnalat, de asemenea, întreruperi pe scară largă ale conexiunii la internet în Crimeea.

Autorităţile din Crimeea, numite de Rusia, au confirmat întreruperile de curent, dar au afirmat ulterior că acestea au fost rezolvate.

„Ca urmare a unui atac inamic asupra infrastructurii energetice din afara oraşului Sevastopol, oraşul nostru se află temporar fără curent electric”, a declarat pe Telegram Mihailo Razvozhaev, guvernatorul din Sevastopol numit de Rusia.

La scurt timp după aceea, autorităţile locale au anunţat că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în mai multe oraşe. Totuşi, potrivit canalului Telegram Crimean Wind, locuitorii au declarat ulterior că întreruperile de curent au afectat din nou Simferopol, Ialta şi Aluşta.

De asemenea, în cursul nopţii a fost semnalat un alt atac cu drone asupra infrastructurii energetice din sudul Rusiei, în regiunea Rostov. Guvernatorul Iuri Sliusar a afirmat că dronele au avariat o substaţie de transformare din raionul Miasnikovski al regiunii, provocând întreruperi de curent în aproape 130 de locuinţe.

La momentul publicării, „The Kyiv Independent” nu a putut verifica în mod independent amploarea întreruperilor de curent sau a atacurilor raportate.

Substaţia Taman este un nod energetic cheie, care leagă reţeaua energetică rusă de peninsula ocupată prin strâmtoarea Kerci.

Crimeea, care a fost ocupată de forţele ruse în 2014, s-a mai confruntat şi în trecut cu întreruperi de curent pe scară largă. În această vară, forţele ucrainene ar fi lovit 16 centrale electrice din Crimeea în decurs de 48 de ore, în încercarea de a împiedica efortul de război al Moscovei, scrie news.ro.