Criza carburanților din Rusia se adâncește și a ajuns inclusiv la Moscova. Șoferii stau ore în șir la cozi pentru a alimenta, iar multe benzinării rămân fără combustibil. Jurnaliștii publicației moscovite „Redacția” au documentat situația și arată că autoritățile încearcă să facă față penuriei prin limitarea cantităților de carburant distribuite.

Dacă până nu demult rușii se plângeau de prețul carburanților, acum principala problemă este să găsească benzină.

„Dacă pînă acum se spunea mă duc să mă alimentez acum se spune, mă duc la „vânătoarea de benzină."

Cozile de la benzinăriile din Moscova blochează traficul, iar unii șoferi rămân aproape fără combustibil în timp ce așteaptă să alimenteze.

„Avem benzina!"

Au apărut chiar și aplicații care arată unde mai este combustibil, însă acestea funcționează greu din cauza problemelor cu internetul mobil.

„Dar ce se întîmplă acum?

În capitală nu este benzină. Nici o coloană nu lucrează."

„Este un mare deficit. Locuiesc în afara Moscovei și pe traseu nu există benzină nicăieri. Domodedovo și M4 doar la Moscova se pot alimenta. ”

Criza a dus și la apariția unei piețe paralele. În apropierea benzinăriilor, speculanții vând combustibil din canistre.

În acest context mulți locuitori ai capitalei ruse fac haz de necaz.

„Vino la mine?

- Ai nevoie de benzină?

-Da!

- Acesta de care e?

- 100, 95, 92

- Acesta ce este?

- Motorină și ulei de floarea soarelui.

- Ulei de floarea soarelui pentru ce?

- O sa afli peste 3 luni.”

În Cita, oamenii stau la coadă la benzinării zile întregi și primesc 15 litri de persoană.

„Cea mai gravă situație este în Zabaiakalie. În Chita benzină nu este. Oamenii stau zile întregi în cozi la benzinării.”

În regiunea Oriol, benzina va fi distribuită acum zilnic, în funcție de numărul de înmatriculare a mașinii.

„Sâmbătă se alimentează la benzinării mașinile a căror numere de înmatriculere încep cu 0 și 1 și scoatem retricțiile de 30 de litri și permitem pînă la 50. Duminică numerele 2 și 3, luni 4 și 5 și așa pînă la 9 pe parcursul a 5 zile."

Pe fondul unei lipse de combustibil, Rusia a început să importe benzină din India pe cale maritimă, relatează Reuters, citând două surse din industrie. Duminică, Putin a recunoscut că atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol au cauzat penurii de combustibil în anumite regiuni și a declarat că Rusia ia măsuri pentru a rezolva problema.

Pentru a menține cumva rezervoarele pline, autoritățile sunt pregătite să readucă standardele „Euro-2” timp de un an și să importe acest combustibil sub standarde.