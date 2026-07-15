Rusia continuă să se confrunte cu penurii de combustibil la nivel național, iar vicepremierul Alexander Novak a anunțat miercuri că guvernul a discutat despre prioritizarea alimentării cu carburant a vehiculelor care deservesc marile lanțuri de magazine cu produse alimentare, potrivit Reuters.

Discuția reflectă neliniștea care există la nivelul guvernului în ceea ce privește penuria de combustibil, pe care au provocat-o atacurile lansate de forțele ucrainene asupra infrastructurii energetice și a rafinăriilor de petrol din Rusia, transmite hotnews.ro.

Cele mai multe dintre rafinăriile din Rusia au fost vizate de atacuri ucrainene cu drone, începând din această primăvară, într-o încercare a Kievului de a crește costurile războiului pentru Kremlin și de a perturba viața de zi cu zi a rușilor.

Atacurile ucrainene au redus sau chiar oprit producția din centrele vizate, provocând penurii de combustibil în toată țara și o creștere a prețurilor.

În iunie, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut că țara se confruntă cu o „oarecare penurie” de combustibil din cauza atacurilor ucrainene.

Mai multe regiuni au anunțat raționalizări în funcție de numărul de înmatriculare ale mașinilor și alte măsuri pentru a face față deficitului. În Krasnodar, de exemplu, profesorii au fost trimiși la benzinării în timpul vacanței de vară pentru a supraveghea cozile și a gestiona interacțiunile cu șoferii, fiind recompensați doar cu ceai și cafea, potrivit Kyiv Post.

Scădere abruptă a producției de benzină

Producția rusească de benzină a scăzut la un nivel echivalent cu aproximativ 65% din consumul mediu sezonier, conform informațiilor transmise de două surse din industrie și calculelor Reuters.

„Am discutat despre necesitatea de a prioritiza aprovizionarea cu combustibil pentru vehiculele care livrează produse alimentare către lanțurile mari de retail. Acest lucru este important atât pentru a preveni alterarea alimentelor, cât și pentru a evita costurile suplimentare care s-ar putea reflecta în cele din urmă în prețurile de consum”, a declarat Novak.

Autoritățile emit de obicei carduri de combustibil, pe care șoferii le pot folosi pentru a alimenta mașinile.

Vicepremierul a mai precizat că grupul de lucru constituit la nivelul guvernului, creat pentru a aborda criza combustibililor, a discutat și despre aprovizionarea cu motorină a sectorului agricol.

Banca centrală a Rusiei a declarat că scăderea producției de combustibil va afecta creșterea economică a țării în al doilea trimestru al anului 2026.