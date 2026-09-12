În Orientul Mijlociu, tensiunile rămân ridicate. Arabia Saudită a anunțat aseară că o conductă petrolieră importantă a fost lovită cu drone lansate din Irak.

Experții suspectează că ar fi în spate grupări paramilitare pro-iraniene. Atacurile mențin presiunea asupra pieței, iar prețul barilului rămâne ridicat.

Efectele conflictului se văd direct la pompă, fie că este vorba despre Statele Unite sau Germania.

Motorina a depășit 2 euro pe litru în Germania

În Germania, prețurile carburanților au crescut din nou accelerat și, în unele cazuri, au depășit nivelul din primăvară. Motorina se vinde și cu 2 euro și 22 de eurocenți pe litru.

Bărbat: „Desigur că sunt trist, pentru că ar trebui să economisim bani. Iar în felul acesta nu putem economisi nimic. Este un dezastru. Este un dezastru.”

O reducere a prețurilor, finanțată de guvernul federal cu miliarde de euro, a expirat la sfârșitul lunii iunie, după două luni de aplicare. Populația acuză companiile petroliere că profită de creșterea prețurilor ca să încaseze venituri uriașe.

Katharina Luca, purtător de cuvânt al Asociației Automobiliștilor din Germania: „Nu putem înțelege cum au crescut prețurile carburanților. În acest moment, nici prețul țițeiului, nici cursul de schimb euro-dolar nu ar justifica o asemenea creștere. Asta înseamnă că putem presupune că firmele petroliere încearcă să obțină profit de pe urma acestei situații.”

Guvernul a luat în calcul introducerea unei taxe pe profiturile excepționale, însă coaliția aflată la putere nu a reușit să ajungă la un acord.

Preț record pentru motorină în Statele Unite

În Statele Unite, prețul motorinei a atins ieri un nou nivel record. Creșterea vine pe fondul războiului cu Iranul, care durează de șase luni și a perturbat aprovizionarea globală cu carburanți. Se întâmplă într-o perioadă în care fermierii americani au nevoie de cantități uriașe de carburant pentru a recolta porumbul și soia, două dintre cele mai importante culturi din Statele Unite.

Paul Mitchell, Universitatea din Wisconsin:„Prețurile acestea ne afectează și nu este vorba doar despre recoltare. Este vorba și despre transportul tuturor produselor, despre mutarea cerealelor sau a furajelor de pe câmp la fermă și apoi de la fermă până la locul unde sunt vândute. Cineva va trebui să plătească aceste costuri de transport. Iar asta va duce la creșterea costurilor cu motorina.”

Scumpirea motorinei vine într-un an deja dificil pentru fermierii americani, care s-au lovit și de costuri mai mari cu îngrășămintele, semințele și utilajele agricole.

Jason Kurtz, fermier: „Situația era deja dificilă din cauza prețurilor ridicate din agricultură. Încă de la începutul sezonului, când plantăm, totul se scumpește. Substanțele chimice, îngrășămintele, toate au prețuri tot mai mari. Iar acum se adaugă și carburantul, ceea ce ne afectează și mai mult în perioada recoltei.”

Americanii, tot mai nemulțumiți de Trump

Mulți dau vina pe președintele Trump pentru situația în care se află economia americană. Liderul de la Casa Albă dă, însă, asigurări că în curând situația va intra pe un făgaș mai bun.

Donald Trump, președintele Statelor Unite:„Prețurile vor scădea foarte rapid de îndată ce vom câștiga conflictul militar sau războiul (cu Iranul), cum vreți să-i spuneți. Prețurile vor reveni la nivelul la care erau. Așa se întâmplă întotdeauna.”

Americanii nu par convinși. Potrivit publicației The New York Times, doar 38% dintre ei cred că Trump face o treabă bună la Casa Albă. Scorul este mult sub nivelul înregistrat de Joe Biden, Barack Obama și George W. Bush în aceeași etapă a mandatelor lor, scrie știrileprotv.ro