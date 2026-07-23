Atacurile repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere din Rusia încep să afecteze direct capacitatea logistică a armatei ruse. Mai mulți militari ruși susțin că unitățile lor se confruntă cu lipsuri de combustibil, iar restricțiile privind alimentarea vehiculelor afectează atât operațiunile de luptă, cât și aprovizionarea trupelor de pe front.

Potrivit publicației independente ruse Verstka, citată de Kyiv Post, soldați ruși au declarat că livrările de benzină către unitățile militare au fost reduse semnificativ. Dacă anterior primeau cantități suficiente pentru îndeplinirea misiunilor, acum unele unități ar fi limitate la aproximativ 20 de litri de combustibil pe vehicul pe zi.

„Situația cu benzina este complet scăpată de sub control. Nu se alocă suficientă cantitate pentru toată lumea. Există o penurie catastrofală de benzină”, a declarat unul dintre militarii intervievați, transmite digi24.ro.

Un alt soldat mobilizat a afirmat că rezervele de combustibil ale unității sale s-ar fi redus cu aproximativ 30%, iar restricțiile afectează nu doar transportul militar, ci și camioanele care livrează muniție, alimente și alte provizii către pozițiile de pe front.

Militarii cumpără benzină de la localnici

Soldați ruși aflați în zona Zaporojie au relatat că pentru unele misiuni de aprovizionare primesc acum doar 10-15 litri de benzină, față de 20 de litri anterior. Unii militari susțin că au fost nevoiți să parcurgă pe jos distanțe de câțiva kilometri pentru a aduce apă și provizii.

Alți militari au declarat că procură combustibil de la localnici, plătind între 200 și 300 de ruble pentru un litru de benzină, în timp ce unii se bazează pe colegii care se întorc din concediu și aduc carburant în canistre.

Soldații s-au plâns și de calitatea combustibilului furnizat de Ministerul rus al Apărării, despre care spun că este inferior celui comercial și are o culoare neobișnuită.

Producția rafinăriilor rusești, la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii

Problemele de aprovizionare apar pe fondul unei scăderi semnificative a activității rafinăriilor petroliere din Rusia. Potrivit Energy Aspects, producția de combustibil procesat a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii aproximativ 20 de ani.

Date citate de Bloomberg arată că rata de prelucrare a țițeiului în Rusia ar fi scăzut la circa 3,91 milioane de barili pe zi în iulie 2026, cu peste 1,4 milioane de barili pe zi sub media anului precedent.

Declinul vine după o serie de atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse. Potrivit autorităților de la Kiev, loviturile ar fi afectat o parte semnificativă din capacitatea de rafinare a petrolului a Rusiei.

Moscova a limitat exporturile de combustibil

Criza a determinat autoritățile ruse să introducă restricții asupra exporturilor de produse petroliere, inclusiv suspendarea exporturilor de benzină și limitarea livrărilor externe de alte tipuri de combustibil.

În paralel, în mai multe regiuni din Rusia au fost raportate probleme la stațiile de alimentare, inclusiv cozi, raționalizarea vânzărilor și creșterea prețurilor.