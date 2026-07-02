Problemele în aprovizionarea cu benzină din Rusia încep să se extindă şi în Asia Centrală, unde unele ţări nu au o producţie internă suficientă de combustibil şi se bazează de mult timp pe importurile din Rusia, transmite Bloomberg.

Kârgâzstanul, o ţară fără ieşire la mare, a anunţat săptămâna aceasta că a făcut apel la partenerii regionali, inclusiv Kazahstan, Azerbaidjan şi Turkmenistan, pentru asigurarea securităţii energetice şi menţinerea unei aprovizionări stabile cu produse petroliere pe piaţa internă, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei de la Bişkek.

Ţara vecină Uzbekistan a înregistrat o creştere bruscă a preţurilor la benzină, în timp ce Kazahstanul, cea mai mare economie a regiunii, înăspreşte controalele la frontieră pentru a reduce exporturile ilegale de combustibil.

Aceste perturbări scot în evidenţă dependenţa de Rusia a economiilor din Asia Centrală pentru aprovizionarea cu combustibil, chiar dacă China a devenit principalul investitor în regiune în ultimii ani.

Rusia se confruntă cu penurie de benzină, deoarece întreruperile în funcţionarea rafinăriilor, provocate de atacurile cu drone ucrainene, au afectat aprovizionarea cu combustibil. La sfârşitul lunii iunie, aproximativ 90% dintre regiunile Rusiei au raportat raţionalizarea combustibilului sau întreruperi în aprovizionare, potrivit declaraţiilor autorităţilor locale şi relatărilor din mass-media.

Începând cu data de 1 aprilie 2026, Rusia a interzis exporturile de benzină, excluzând livrările care se derulează în conformitate cu acordurile interguvernamentale, care includ şi unele state din Asia Centrală.

Cu toate acestea, în Uzbekistan, preţul benzinei de tip AI-92, utilizată pe scară largă, a crescut cu 11,8% de la începutul lunii iunie, ajungând la 13,9 milioane de soumi (1.163 dolari) pe tonă la bursa de mărfuri, a relatat miercuri portalul media Spot.uz, citând date de la bursă. De asemenea, oferta zilnică de benzină la bursă a scăzut cu aproximativ 50% la 1 iunie, comparativ cu săptămâna precedentă.

Kârgâzstanul, care importă cea mai mare parte a benzinei pe care o consumă din Rusia, are în prezent rezerve suficiente de produse petroliere, iar solicitarea sa de a primi volume suplimentare de combustibil este o măsură de precauţie, a declarat Ministerul Energiei. Guvernul de la Bişkek a plafonat preţurile la benzină pentru consumatori.

Anterior, Kazahstanul, cel mai mare producător de petrol din regiune, a interzis exporturile anumitor produse petroliere şi distilate uşoare pe cale ferată şi a impus noi restricţii la frontieră, permiţând vehiculelor să treacă graniţa doar odată pe zi. Pe 20 iunie, premierul Olzhas Bektenov a ordonat oficialilor să ia toate măsurile necesare pentru a preveni penuria de combustibil, inclusiv prin înăsprirea controalelor la frontieră, transmite știrileprotv.ro.