Rusia se confruntă cu noi probleme de aprovizionare cu benzină. În mai multe regiuni, șoferii stau la cozi sau găsesc stații fără combustibil. Nemulțumirile se fac simțite de la Celiabinsk și Ekaterinburg până la Volgograd și Nijni Novgorod. Criza se adâncește pe fondul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii petroliere rusești.

„Voi glumiți? Din nou?”

La Celiabinsk, imaginile publicate de localnici arată cozi de mașini care se întind până în stradă. Unele benzinării au rămas fără combustibil, iar la altele șoferii așteaptă realimentarea. Probleme similare sunt semnalate și în Ekaterinburg, Magnitogorsk, Perm și alte regiuni.

„-Unica stație peco unde mai este combustibil. Priviți ce oameni...”

Iar problemele de aprovizionare coincid cu noi atacuri asupra infrastructurii petroliere. În regiunea Rostov, rafinăria din Novoșahtinsk a fost lovită din nou, iar în apropierea orașului s-a văzut un incendiu puternic. Este a doua lovitură asupra întreprinderii în această săptămână.

„Arde în Novoșahtinsk. Arde jumătate de zi, încă nu au stis nimic.”

În regiunea Samara, dronele au atacat și stația de pompare a petrolului „Samara”, unde a izbucnit un incendiu.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, peste 1.200 de drone ucrainene au fost lansate asupra Rusiei în noaptea trecută. Dintre acestea, 462 s-ar fi îndreptat spre Moscova.